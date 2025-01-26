"Глазунью" лишіть росіянам: як українською правильно назвати сніданок з яєць
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Таких слів ви точно ще не чули
Українці, які переходять на рідну мову і досі використовують суржикові назви для популярних сніданків. Серед них найпоширеніші помилки для страв з яєць — "всмятку" і "глазунья".
"Телеграф", посилаючись на українського філолога Олександра Авраменка розповість варіанти для страв з яєць. За словами відомого телевчителя, "яйце всмятку" і "глазунья" — це суржик.
Тому ці слова краще забути, якщо переходите на українську мову. Натомість є багато інших красивих та милозвучних слів.
Правильно говорити замість:
- "всмятку" — некруте яйце (або ж рідке);
- "глазунья" — оката яєчня.
"Готове варене яйце з рідким жовтком правильно називати "некрутим яйцем", а смажене яйце з рідким жовтком — "окатою яєчнею", адже жовток, не змішаний з білком, нагадує око", — пояснив Авраменко.
Також Авраменко звернув увагу, що саме "оката", а не "оковита", яєчня. Адже "оковита" — це міцна горілка високого ґатунку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українською лагідно можна називати "бабу".