"Глазунью" лишіть росіянам: як українською правильно назвати сніданок з яєць

Таких слів ви точно ще не чули

Українці, які переходять на рідну мову і досі використовують суржикові назви для популярних сніданків. Серед них найпоширеніші помилки для страв з яєць — "всмятку" і "глазунья".

"Телеграф", посилаючись на українського філолога Олександра Авраменка розповість варіанти для страв з яєць. За словами відомого телевчителя, "яйце всмятку" і "глазунья" — це суржик.

Тому ці слова краще забути, якщо переходите на українську мову. Натомість є багато інших красивих та милозвучних слів.

Правильно говорити замість:

"всмятку" — некруте яйце (або ж рідке);

"глазунья" — оката яєчня.

"Готове варене яйце з рідким жовтком правильно називати "некрутим яйцем", а смажене яйце з рідким жовтком — "окатою яєчнею", адже жовток, не змішаний з білком, нагадує око", — пояснив Авраменко.

Також Авраменко звернув увагу, що саме "оката", а не "оковита", яєчня. Адже "оковита" — це міцна горілка високого ґатунку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською лагідно можна називати "бабу".