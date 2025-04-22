Росія вже почала наступ: на якому напрямку активно штурмує (карта)

Плани ворога були відомі заздалегідь

Росіяни вже почали свій наступ і намагаються шляхом штурмів визначити, які напрямки варто обрати пріоритетними. Зокрема на Харківщині російські війська також наступають.

Але ЗСУ зупиняють усі спроби прориву ворога. Про це сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в коментарі журналістці Новини.LIVE.

За його словами, Росія також активізувала зусилля на нових напрямках, намагаючись знайти вразливі ділянки для прориву. Проте українській армії вдається стримувати ворога, адже його плани, як зауважив Синєгубов, були відомі заздалегідь.

"Наступ вже йде. Всі намагання були передбачені і припинені. Ворог фактично був знищений і продовжує знищуватися на всіх абсолютно підходах до територій Харківської там області", — сказав глава ОВА.

Лінія фронту у Харківській області на мапі Deep State

Зауважимо, що військовий оглядач Олександр Коваленко вже прогнозував, що росіяни можуть почати свій наступ з Харківської області, але не стільки з метою просунутись у глиб області, а скільки зробити відволікаючий маневр для штурмів у Донецькій області. Експерт вважає, що травень може стати найважчим місяцем 2025 року щодо подій на фронті та активності окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що в військовий льотчик, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив тактику росіян з "промацуванням" фронту. За його словами, російська армія може почати наступати у Запорізькій та Херсонській областях.