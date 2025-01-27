Росія використала небезпечний дрон у Харківській області: що про нього відомо

Безпілотник може довго літати, вишукуючи цілі

Російський дрон-камікадзе впав на житловий будинок у передмісті Харкова. Подія сталася у неділю, 26 січня.

У селищі Мала Данилівка поблизу Харкова українські військові збили російський безпілотник "Куб". Внаслідок падіння дрона пошкоджено фасад та вікна багатоповерхового будинку. За інформацією місцевої влади, постраждалих серед мешканців немає. Про це розповіли у Харківській обласній військовій адміністрації

Що таке "Куб" і в чому особливість цього безпілотника

"Куб" належить до категорії дронів-камікадзе, які використовують для атак на наземні цілі. Безпілотник розробили на потужностях концерну "Калашников" у 2018 році. Особливість цього літального апарата полягає в можливості тривалого перебування в повітрі для пошуку цілей. Після виявлення об'єкта дрон атакує його зверху.

Безпілотники має два режими роботи. У першому варіанті оператор задає координати цілі вручну, після чого дрон самостійно прямує до визначеної точки. Другий режим передбачає автономний політ та самостійний пошук цілей за допомогою вбудованих датчиків.

Також раніше "Телеграф" писав, що росіяни спробували порахувати українські безпілотники та заплуталися у цифрах. Під атакою перебував населений пункт Красний Сулін неподалік від Новошахтинська.