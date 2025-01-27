Россия использовала опасный дрон в Харьковской области: что о нем известно

Беспилотник может долго летать, выискивая цели

Российский дрон-камикадзе упал на жилой дом в пригороде Харькова. Событие произошло в воскресенье, 26 января.

В поселке Малая Даниловка вблизи Харькова украинские военные сбили российский беспилотник "Куб". В результате падения дрона поврежден фасад и окна многоэтажного дома. По информации местных властей, пострадавших среди жителей нет. Об этом рассказали в Харьковской областной военной администрации

Что такое "Куб" и в чем особенность этого беспилотника

"Куб" относится к категории дронов-камикадзе, которые используются для атак на наземные цели. Беспилотник был разработан на мощностях концерна "Калашников" в 2018 году. Особенность этого летательного аппарата заключается в возможности продолжительного пребывания в воздухе для поиска целей. После обнаружения объекта дрон атакует его сверху.

Беспилотник имеет два режима работы. В первом варианте оператор задает координаты цели вручную, после чего дрон самостоятельно направляется к определенной точке. Второй режим подразумевает автономный полет и самостоятельный поиск целей с помощью встроенных датчиков.

Также ранее "Телеграф" писал, что россияне попытались сосчитать украинские беспилотники и запутались в цифрах. Под атакой находился населенный пункт Красный Сулин недалеко от Новошахтинска.