Тищенко більше не прийде в Раду? Що постановив суд

Прокурор боїться, що нардеп може переховуватися від поліції

У понеділок, 27 січня, на черговому засіданні суду нардепу Миколі Тищенку переобрали запобіжний захід. Йому знову призначили домашній арешт.

Про це повідомляє "Суспільне" з зали суду. Зазначається, що нардеп фігурує у справі щодо незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду, від 27 січня Тищенко протягом двох місяців перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Сам нардеп був присутній на засіданні по відеозв'язку. Ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко, знаходився у залі.

Зауважимо, що 23 грудня у Тищенка завершився термін цілодобового домашнього арешту, однак продовжити його вчасно не змогли через неявку нардепа у суді. Тобто підозрюваний більше місця не перебував під арештом.

У понеділок, 27 січня, на засіданні прокурор попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, адже є декілька ризиків, зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Йдеться про цілодобовий домашній арешт.

Суддя погодила переобрання запобіжного заходу — два місяці цілодобового арешту. В цей період Тищенко немає права покидати визначену судом територію навіть для засідань у Раді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напочатку січня, коли запобіжний захід не діяв, Тищенко раптово прийшов до Ради, де обіймався та балакав з депутатами.