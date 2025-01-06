У Тищенка з’явився новий адвокат із скандальною репутацією: що про нього відомо

Євген Солодко захищав Юрія Крисина, який брав участь у викраденнях та тортурах майданівців

Народний депутат Микола Тищенко, який підозрюється у позбавленні чоловіка свободи, найняв нового захисника.

Новим адвокатом парламентаря виявився Євген Солодко, який свого часу захищав організатора "тітушок" Юрія Крисіна, повідомив журналіст Денис Кошельник.

У 2018 році Євген Солодко перед відходом судді до нарадчої кімнати у своїй промові деякою мірою порівняв Крисіна з Ісусом Христом, процитувавши російського юриста XIX-ХХ століть Анатолія Коні.

Той писав: "…виконуючи свій обов’язок, суддя повинен іноді йти проти прагнень натовпу. Суддя, боячись загального невдоволення, втрати популярності і важкої аналітичної роботи розуму, може побажати в думці строкатої і гамірної більшості знайти легкий та успішний результат для своєї заглушеної на час совісті і умити собі руки. Такі судді бували, й імена деяких здобули собі безсмертя. В одній старій і чудній книзі, яка пережила століття, змальований процес, проваджений таким суддею та під впливом таких вказівок…. Суддю звали Понтій Пілат".

Хто такий Юрій Крисін, якого захищав новий адвокат Миколи Тищенка

Юрія Крисіна в кримінальних колах знають на прізвисько "Шафа", "Шрек" або "Щур". Неймовірну кількість разів світився під час захоплень різних об’єктів донецькими й не тільки в Києві та інших містах.

За часів Революції Гідності він став одним із керівників "тітушок", який координував їхні дії. Саме "тітушки" під керівництвом Юрія Крисіна брали активну участь у викраденнях і тортурах майданівців.

У лютому 2014 року Крисін та його "головорізи" на вулиці Великій Житомирській біля Київського відділення МВС зупинили таксі з журналістом "Вістей" Веремієм. Бійці по команді Крисіна атакували авто, трясли його та вимагали журналіста вийти.

Дії Крисіна, який добивав битою пораненого журналіста, було кваліфіковано як хуліганство. Згодом бандити завдали Веремії вогнепального поранення: лікарі боролися за його життя, але марно. В’ячеслав Веремій помер 19 лютого.

Хоча Крисін заявив, що до вбивства Веремія не причетний, у червні 2018 року Юрія Крисіна у цій справі було засуджено до 5 років реального ув’язнення.

У чому підозрюють Миколу Тищенка

Народний депутат, охорона якого напала на колишнього військового у Дніпрі, у червні отримав від ДБР повідомлення про підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Протягом 6 місяців Тищенко перебував під домашнім арештом.

Влітку нардеп у супроводі людей у камуфляжі та балаклавах приїхав у Дніпро нібито для боротьби з нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України Дмитра Павлова, позивний "Син" — він гуляв з дружиною та маленькою дитиною.

Люди з оточення Тищенка скрутили Павлова, одягли на нього наручники, повалили на землю і стали бити. Пізніше Тищенко заявить, що Павлов нібито не служив у "Кракені", а входив до охорони т.зв. "Мережі ботоферм" з кодовою назвою "Дев’ятки".