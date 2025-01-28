Стоять на межі знищення. Що не так із бронюванням фермерів

Отримати статус критично важливих можуть лише 15% с/г підприємств

Українська система бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств виявилася вкрай непрозорою і недосконалою. Також багато запитань виникає до галузевих критеріїв критичності, які встановлюються міністерствами та ОВА.

Наприклад, за критеріями Міністерства аграрної політики, критичне підприємство в галузі сільського господарства має обробляти не менш як 500 гектарів земель с/г призначення. Для великих агрохолдингів це не є проблемою, а от для фермерів…

Більше читайте в публікації: "Особливості національного бронювання: що нас чекає з 1 березня і чому система працює зі збоями".

Почесний президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич пояснює "Телеграфу", що переважна більшість фермерських господарств України (понад 85%) мають площу до 120 гектарів.

— Це сімейні фермерські господарства європейського типу. Тепер ці господарства протягом війни навіть не можуть вести мову про те, щоб забронювати голову господарства чи працівників. Тобто умови виставлені одні, а реальна ситуація інша. І фермерські господарства сьогодні поставленні в умови виживання, а може, й знищення до весни 2025 року. Ми йдемо в Європу, а Європа виключно фермерська. Ми можемо туди дійти, але вже без українського фермера, — каже агроексперт.

Днями профільний комітет Верховної Ради звернувся до уряду, щоб знизити поріг у 500 гектарів, однак галузеві критерії залишаються незмінними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли можуть мобілізувати заброньованого чоловіка.