Гранати з "мівіною". Чергова "зрада" з фронту виявилась помилкою

Експерти пояснили у чому справа

В Україні спалахнув серйозний скандал через "неякісні" гранати для військових на фронті. При цьому військові експерти швидко спростували "зраду" та пояснили у чому справа.

Так, увечері 27 січня мережу вразила інформація, яку поширив відомий український журналіст Юрій Бутусов. Він опублікував відео із солдатами, за їхніми словами, з Курського напряму, які були обурені новою партією гранат для армії.

На записі вони з обуренням демонструють "браковані гранати", з яких висипають речовину, на їхню думку, схожу на "мівіну".

"Це напевно на вечерю нам привезли. "Мівіна", бл***ь", — коментують бійці, розбираючи для відео одну з гранат із нової партії.

Крім того, авторам відео не сподобалися ще й запали для гранат, які, на їхню думку, важко вкручувалися.

Сам Бутусов, мабуть, усвідомивши помилку, вже видалив відео зі свого каналу, проте мережею досі гуляють десятки постів із відео, які встигли скопіювати інші лідери думок, ЗМІ та пабліки.

Що насправді із гранатами на відео?

Відомий військовий блогер Нічний Сталкер запевнив, що з гранатами насправді все гаразд. А непорозуміння, швидше за все, виникло через те, що бійці раніше не стикалися з окремими видами гранат. На опублікованих кадрах Нічний Сталкер впізнав гранати О-23 закордонного походження. Ще, зазначає він, вони схожі на румунські МАN39. Саме до них ідуть запали, які збентежили бійців. Насправді ця система, за словами Сталкера, є запалом Роллана.

Для довідки : запал Роллана — це аналог радянського запалу УЗРГ, але відрізняється від нього за влаштуванням — ударник має не лінійне переміщення, а радіальне (як курок).

Крім того, "мівіну", якою обурюються бійці, Нічний Сталкер називає порошкоподібним тротилом.

Також раніше в мережі припускали, що це може бути тринітрофенол – аналог тротилу для гранат Ф-1, який має жовтий порошкоподібний колір.

У результаті блогер ще раз запевнив, що з гранатами насправді все гаразд.

Також гранати з "мівіною" прокоментував і відомий військовий Станіслав Бунятов. На його думку, командиру бійців із відео варто більше попрацювати над їхньою підготовкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ГУР спростували "секретний прогноз" буцімто Буданова, який поширили по мережі.