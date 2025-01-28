Гранаты с "мивиной". Очередная "зрада" с фронта оказалась ошибкой

Эксперты объяснили в чем дело

В Украине разгорелся серьезный скандал из-за "некачественных" гранат для военных на фронте. При этом военные эксперты быстро опровергли "зраду" и объяснили в чем дело.

Так, вечером 27 января сеть потрясла информация, которую распространил известный украинский журналист Юрий Бутусов. Он опубликовал видео с солдатами, по их словам, с Курского направления, которые были возмущены новой партией гранат для армии.

На записи они с возмущением демонстрируют "бракованные гранаты", из которых высыпают вещество, по их мнению, похожее на "мивину".

"Это наверное на ужин нам привезли. "Мивина", бл***ь", — комментируют бойцы, разбирая для видео одну из гранат из новой партии.

Кроме того, авторам видео не понравились еще и запалы для гранат, которые, по их мнению, тяжело вкручивались.

Сам Бутусов, по всей видимости, осознав ошибку, уже удалил видео со своего канала, однако по сети до сих пор гуляют десятки постов с видео, которые успели скопировать другие лидеры мнений, СМИ, и паблики.

Что на самом деле с гранатами на видео?

Известный военный блогер Ночной Сталкер заверил, что с гранатами на самом деле всё хорошо. А недопонимание скорее всего возникло из-за того, что бойцы ранее не сталкивались с отдельными видами гранат. На опубликованных кадрах Ночной Сталкер узнал гранаты О-23 зарубежного происхождения. Еще, отмечает он, они похожи на румынские МАN39. Именно к ним идут запалы, которые смутили бойцов. На самом деле эта система, по словам Сталкера, является запалом Роллана.

Для справки: запал Роллана — это аналог советского запала УЗРГ, но отличается от него по устройству — ударник имеет не линейное перемещение, а радиальное (как курок).

Кроме того, "мивину", которой возмущаются бойцы, Ночной Сталкер называет порошкообразным тротилом.

Также ранее в сети предполагали, что это может быть тринитрофенол — аналог тротила для гранат Ф-1, имеющий желтый порошкообразный цвет.

В итоге блогер еще раз заверил, что с гранатами на самом деле все нормально.

Также гранаты в "мивиной" прокомментировал и известный военный Станислав Бунятов. По его мнению, командиру бойцов с видео стоит больше поработать над их подготовкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР опровергли "секретный прогноз" якобы Буданова, который распространили по сети.