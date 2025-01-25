Главою Міноборони США став ветеран та телеведучий. Що про нього відомо

Результат голосування за нього в Сенаті — 51 проти 50, що є найменшим відривом для затвердження міністра оборони з моменту створення цієї посади в 1947 році

Президент США Дональд Трамп продовжує формувати свою команду — Сенат затвердив кандидатуру Піта Гегсета на посаду нового міністра оборони. Хоча значна частина сенаторів не підтримала його кандидатуру, вирішальним став голос віцепрезидента Джей Ді Венса.

Як повідомляє The New York Times, демократи не вірили у компетентність конгресмена ветерана та ведучого Fox News Гегсета. Вони голосували проти його кандидатури, адже вважають його нездатним управляти військами та майже 850-мільярдним бюджетом Міноборони США.

Таким чином під час голосування голоси розділилися 50 на 50. При цьому троє республіканців долучилися до демократів і голосували проти затвердження Гегсета на посаду глави Міноборони.

За законами США, у разі рівного розділення голосів сенаторів віцепрезидент може дати вирішальний голос. Цим правом й скористався Джей Ді Венс, зробивши Гегсет новим очільником Пентагону. Новий глава заявив, що внесе "дух воїна" у Міноборони.

Що відомо про Піта Гегсета

Пітер Гегсет — американський військовий діяч та медійна особистість. 44-річний ветеран армії США, який служив у Іраку та Афганістані, має вищу освіту від престижних навчальних закладів: ступінь бакалавра з Прінстона та магістра з Гарварда.

Професійна діяльність включає роботу співведучим на телеканалі "Fox & Friends Weekends" та написання книги "Війна з воїнами". Раніше очолював організації Vets for Freedom та Concerned Veterans for America.

Відомий своїм впливом на адміністрацію Трампа, зокрема переконав президента помилувати трьох американських військовослужбовців, звинувачених у воєнних злочинах в Іраку. Раніше розглядався як потенційний кандидат на посаду голови Міністерства у справах ветеранів США.

В перші дні повномасштабної війни Гегсет називав главу Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Києву. Водночас він вважає "роздутою" думку про те, що Росія після України може напасти на інші країни Європи.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Bloomberg, адміністрація Трампа несподівано змінює свою позицію щодо війни в Україні. Європейські дипломати повідомляють про готовність Сполучених Штатів взяти часткову участь у наданні безпекових гарантій українській державі, проте є важлива вимога.