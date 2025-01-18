Не склав іспит з військової підготовки у виші. Чи відрахують за це, розповіли у Міноборони

Новий предмет з'явиться вже восени 2025

Уже у 2025 році студентів можуть відраховувати з вищих навчальних закладів, якщо вони відмовились або не склали іспит з базової військової підготовки. Вона обов'язкова для студентів-чоловіків.

Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник. За його словами, військова підготовка з'явиться в усіх вишах України вже восени 2025 року і складатиметься з 300 годин теоретичних і практичних занять.

"Якщо студенти не склали іспит або склали на незадовільну оцінку з базової загальної військової підготовки (БЗВП), їх відрахують з навчального закладу", — наголосив Мельник.

Він підкреслив, що навчання у вишах України без БЗВП не можливе. Це обов'язковий предмет для усіх студентів-чоловіків.

Водночас на питання кореспондента, чи є служба у ЗСУ для людей, які пройшли БЗВП у вишах, добровільною, заступник точної відповіді не дав. Він наголосив, що ця підготовка буде корисна усім студентам і навчить їх основних навичок військової справи.

Зауважимо, що, за постановою уряду №734, дозволено відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких визнали придатними до військової служби, якщо вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти", – зазначено у пункті 15 постанови Кабміну.

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