Полонені росіяни отримали право на дзвінки: які умови поставила Україна

Кабмін вніс відповідні зміни до Порядку тримання військовополонених

Російські військовополонені в Україні зможуть телефонувати своїм рідним. Дозвіл на такі дзвінки даватиме спеціальний штаб, який відповідає за полонених.

Телефонувати зможуть навіть ті, хто перебуває під слідством, але для цього потрібні додаткові дозволи. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, передає РБК-Україна.

За словами Мельничука, Кабінет Міністрів вніс відповідні зміни до Порядку тримання військовополонених. Для здійснення дзвінків у таборах використовуватимуть спеціальне програмне забезпечення та ІР-телефонію.

Полонені, які перебувають під слідством або мають обвинувачення у кримінальних правопорушеннях, повинні отримати додатковий письмовий дозвіл. Такий документ може надати слідчий, прокурор або суд у межах кримінального провадження.

Зазначається, що спілкування з рідними стане можливим лише після погодження Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зв'язок відбуватиметься через обладнання, що перебуває на балансі табору утримання полонених.

Усі телефонні розмови здійснюватимуться з використанням спеціального програмного забезпечення. Надання такої можливості залежить від технічних умов у конкретному таборі утримання військовополонених.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких умовах утримуються полонені РФ. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в українській колонії і підготував фоторепортаж.