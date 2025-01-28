Пленные россияне получили право на звонки: какие условия поставила Украина

Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок содержания военнопленных

Российские военнопленные в Украине смогут звонить по телефону своим родным. Разрешение на такие звонки будет давать специальный штаб, отвечающий за пленных.

Звонить могут даже те, кто находится под следствием, но для этого нужны дополнительные разрешения. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале, передает РБК-Украина.

По словам Мельничука, Кабинет Министров внес соответствующие изменения в Порядок содержания военнопленных. Для совершения звонков в лагерях будут использоваться специальное программное обеспечение и IP-телефония.

Пленные, находящиеся под следствием или обвиняемые в уголовных правонарушениях, должны получить дополнительное письменное разрешение. Такой документ может предоставить следователь, прокурор или суд в рамках уголовного производства.

Отмечается, что общение с родными станет возможным только после согласования Координационного штаба по обращению с военнопленными. Связь будет производиться через оборудование, находящееся на балансе лагеря содержания пленных.

Все телефонные разговоры будут производиться с использованием специального программного обеспечения. Предоставление такой возможности зависит от технических условий в конкретном лагере содержания военнопленных.

Напомним, ранее мы писали, в каких условиях содержатся пленные РФ. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в украинской колонии и подготовил фоторепортаж.