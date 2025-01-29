Номер один для ТЦК: кого з українців можуть мобілізувати у першу чергу в лютому 2025

На деяких фахівців є підвищений попит

В Україні продовжується дія загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян, як і раніше, продовжуватимуть отримувати повістки від ТЦК і в лютому.

"Телеграф" розповідає про те, кого у лютому мобілізують в першу чергу. Слід зазначити, що військове керівництво країни вже неодноразово зазначало, що в першу чергу для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом.

Крім цього, є ряд фахівців, на яких є підвищений попит серед військових. Ймовірно, такі громадяни мають шанс отримати повістку в першу чергу.

Як раніше казав представник МОУ Дмитро Лазуткін, армія найбільше потребує:

операторів БПЛА;

айтішників;

водіїв;

стрілків;

розвідників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запровадили електронні направлення на ВЛК. Тепер не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоби отримати відповідний документ.

Також "Телеграф" раніше повідомляв, хто з військовозобов’язаних чоловіків отримає відстрочку від мобілізації з 1 січня. Зокрема, до цього списку потрапляють студенти.