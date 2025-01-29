Номер один для ТЦК: кого з українців можуть мобілізувати у першу чергу в лютому 2025
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На деяких фахівців є підвищений попит
В Україні продовжується дія загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян, як і раніше, продовжуватимуть отримувати повістки від ТЦК і в лютому.
"Телеграф" розповідає про те, кого у лютому мобілізують в першу чергу. Слід зазначити, що військове керівництво країни вже неодноразово зазначало, що в першу чергу для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом.
Крім цього, є ряд фахівців, на яких є підвищений попит серед військових. Ймовірно, такі громадяни мають шанс отримати повістку в першу чергу.
Як раніше казав представник МОУ Дмитро Лазуткін, армія найбільше потребує:
- операторів БПЛА;
- айтішників;
- водіїв;
- стрілків;
- розвідників.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запровадили електронні направлення на ВЛК. Тепер не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоби отримати відповідний документ.
Також "Телеграф" раніше повідомляв, хто з військовозобов’язаних чоловіків отримає відстрочку від мобілізації з 1 січня. Зокрема, до цього списку потрапляють студенти.