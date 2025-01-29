Номер один для ТЦК: кого из украинцев могут мобилизовать в первую очередь в феврале 2025

На некоторых специалистов есть повышенный спрос

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. А это означает, что многие граждане, как и раньше, продолжать получать повестки от ТЦК и в феврале.

"Телеграф" рассказывает о том, кого в феврале мобилизуют в первую очередь. Следует отметить, что военное руководство страны уже не раз отмечало, что прежде всего для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом.

Помимо этого есть ряд специалистов, на которых имеется повышенный спрос среди военных. Вероятно, у таких граждан выше шанс получить повестку в первую очередь.

Как ранее говорил представитель МОУ Дмитрий Лазуткин, армия больше всего нуждается:

в операторах БПЛА;

айтишниках;

водителях;

стрелках;

разведчиках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ввели электронные направления на ВЛК. Теперь не нужно будет отстаивать очереди у ТЦК, чтобы получить соответствующий документ.

Также "Телеграф" ранее сообщал о том, кто из военнообязанных мужчин получит отсрочку от мобилизации с 1 января. В частности, в этот список попадают студенты.