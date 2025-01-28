Чоловіка можуть мобілізувати попри його навчання в університеті. В яких випадах

Є три підстави, за яких скасовується відстрочка

Деякі чоловіки під час мобілізації в Україні можуть отримати відстрочку, зокрема студенти. Однак в певних випадках їх не "спасе" навіть навчання в університеті.

В Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту за денної чи дуальною формою навчання. Але є три категорії здобувачів освіти, які підлягають призову під час воєнного стану, як повідомив "24 Канал".

Згідно зі законом, на відстрочку мають право також аспіранти, докторанти та асистенти-стажисти.

Однак якщо особа здобуває другу чи третю вищу освіту, або навчається заочно чи на вечірній формі, то їй не передбачена відстрочка. Мобілізувати також можуть тих, хто раніше проходив строкову службу або закінчив військову кафедру.

Крім того, з нового навчального року вводиться базова загальновійськова підготовка. Якщо студенти не складуть іспит з цього предмету, то їх можуть відрахувати, а, отже, є висока ймовірність мобілізації.

Аби оформити відстрочку від мобілізації як студент, особі потрібно прийти в ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як студенту отримати відстрочку від мобілізації у 2025 році.