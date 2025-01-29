Ванну каждый день принимать не хватит: какие нормы потребления воды и газа для субсидии
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В зависимости от типа использования ресурса, объем социального норматива разный
Размер субсидии рассчитывается для каждой семьи индивидуально. Субсидия — это, по сути, разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа, который считают доходом домохозяйства.
Социальные нормативы разгуляться не дают — чтобы входить в их рамки, нужно тратить ресурсы бережливо. "Телеграф" рассказывает, сколько можно тратить газа и воды, чтобы субсидия их покрывала. Все что человек использует сверх нормы — оплачивает самостоятельно.
Природный газ (в зависимости от использования):
- Отопление: 4,0 м³ на 1 м² отапливаемой площади (с учетом корректирующего коэффициента в период отопления).
- Газовая плита (приготовление пищи): 3,3 м³ на человека.
- Газовая плита без горячего водоснабжения и газового водонагревателя (приготовление пищи и подогрев воды): 5,4 м³ на человека.
- Газовая плита и водонагреватель: 10,5 м³ на человека.
Централизованное водоснабжение и водоотведение:
- Холодная вода: 2,0 м³ на человека (при наличии горячего водоснабжения), 3,6 м³ на человека (при его отсутствии).
- Горячая вода: 1,6 м³ на человека.
- Водоотвод: 3,6 м³ на человека.
В ванну длиной 170 см в среднем за раз входит около 170-240 литров воды, в зависимости от ширины, то есть 0,17-0,24 м³. Таким образом норматива хватит только на 6-9 раз за месяц, если не использовать горячую воду для мытья посуды.
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