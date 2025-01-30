Росіяни мають певні сили на Херсонщині: чи є загроза решті півдня

Братчук розповів про ситуацію на півдні

На південному напрямку ситуація кардинально не змінилася. Росіяни наразі неспроможні сформувати потужні ударні угруповання, для цього у них бракує ресурсів.

Противник обмежується обстрілами херсонських островів та продовжує тероризувати цивільне населення. Про це речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук розповів в етері "Ми-Україна".

За словами Братчука, окупанти намагаються проводити штурмові дії в районі островів на Херсонщині, проте роблять це без особливого ентузіазму. "Власне щодо островів — у штурмові дії ворог не дуже хоче йти, особливо стосовно тих, кого відправляють вперше і востаннє. Інколи чуємо з радіоперехоплень, що росіян відправляють на "обнулення" без зброї, мовляв, там вони собі зброю отримають. Там багато залишків російських військових, які намагалися ці дніпровські острови штурмувати", — каже Речник УДА.

Братчук наголосив, що українські артилеристи ведуть постійні бої з противником як вдень, так і вночі. "Є наші здобутки, тому що по лівому берегу активно наша артилерія відпрацьовує по цілях, які надає наша розвідка."

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Росія зменшила число обстрілів. Про це "Телеграфу" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.