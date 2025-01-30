У россиян есть определенные силы на Херсонщине: есть ли угроза остальному югу

Братчук рассказал о ситуации на юге

На южном направлении ситуация кардинально не изменилась. Россияне пока не могут сформировать мощные ударные группировки, для этого у них не хватает ресурсов.

Противник ограничивается обстрелами херсонских островов и продолжает терроризировать гражданское население. Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук рассказал в эфире "Мы-Украина".

По словам Братчука, оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в районе островов Херсонской области, однако делают это без особого энтузиазма. "Собственно насчет островов — в штурмовые действия враг не очень хочет идти, особенно в отношении тех, кого отправляют в первый и в последний раз. Иногда слышим радиоперехваты, что россиян отправляют на "обнуление" без оружия, мол, там они себе оружие получат. Там много остатков российских военных, которые пытались эти днепровские острова штурмовать", — говорит Представитель УДА.

Братчук подчеркнул, что украинские артиллеристы ведут постоянные бои с противником как днем, так и ночью. "Есть наши достижения, потому что по левому берегу активно наша артиллерия отрабатывает по целям, которые предоставляет наша разведка."

Напомним, ранее мы писали, почему Россия уменьшила число обстрелов. Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.