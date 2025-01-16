У перемовинах щодо миру Україна буде не одна: яка країна-партнерка відіграватиме важливу роль

Великобританія відіграватиме "повну роль" у процесі миротворчості між Росією та Україною

У четвер, 16 січня 2025 року, Україна та Велика Британія підписали угоду про партнерство та співпрацю між двома країнами на 100 років. Також офіційний Лондон відіграватиме активну роль у процесі миротворчості між Україною та Росією.

Про це в інтерв’ю Sky News заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, Британія відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних перемовинах. Це, як він також додав, передбачає розміщення британських військ в якості миротворців.

Водночас політик зазначив, що не хоче "забігати вперед" у цій ситуації.

"Я дав зрозуміти, що ми гратимемо всю свою роль — тому, що йдеться не тільки про суверенітет України", — заявив прем’єр-міністр Великобританії.

Нагадаємо, текст угоди між Україною та Британією передбачає надання підтримки довгострокової безпеки України з боку Британії шляхом військової співпраці; партнерство в енергетичному секторі, видобутку корисних копалин, виробництво екологічної сталі, відстеження вкраденого українського зерна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Велика Британія вперше ввела санкції проти російських компаній "Газпром нєфть" та "Сургутнєфтєгаз".