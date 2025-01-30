Повестка пришла не по фактическому месту жительства: юрист объяснил, что делать
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Из-за проблем с учетом могут возникнуть трудности с прохождением ВВК
Военнообязанные граждане должны состоять на воинском учете. Если вы проживаете не по месту регистрации, следует встать на учет по фактическому месту жительства во избежание проблем с повестками.
Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Он пояснил, что повестка может поступить по адресу официальной регистрации даже если человек фактически проживает в другом населенном пункте.
Это может усложнить процесс прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и выполнения других обязанностей в территориальном центре комплектования (ТЦК).
"Вы должны явиться за повесткой в тот ТЦК, который направил вам ее", — подчеркнул Айвазян.
Чтобы избежать подобных ситуаций, адвокат рекомендует военнообязанным встать на учет в ТЦК по месту фактического проживания. Однако если повестка все же пришла на адрес регистрации, необходимо обратиться в соответствующий центр комплектования и уточнить порядок дальнейших действий.
Напоминаем, что военно-врачебную комиссию можно пройти не по месту регистрации. Направление на ВВК по общему правилу выдает тот ТЦК, в котором гражданин стоит на учете.
По словам адвоката Юрия Айвазяна, для прохождения комиссии не по месту учета гражданин должен сначала сменить свой ТЦК.
Он также подчеркнул, что ждать повестки в таком случае не нужно. Гражданин может самостоятельно инициировать этот процесс, обратившись в соответствующий центр комплектования.
Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях могут снять с воинского учета в ТЦК в 2025 году. Все военнообязанные, резервисты и призывники могут сняться с учета, но при определенных обстоятельствах.