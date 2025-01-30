Повестка пришла не по фактическому месту жительства: юрист объяснил, что делать

Из-за проблем с учетом могут возникнуть трудности с прохождением ВВК

Военнообязанные граждане должны состоять на воинском учете. Если вы проживаете не по месту регистрации, следует встать на учет по фактическому месту жительства во избежание проблем с повестками.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Он пояснил, что повестка может поступить по адресу официальной регистрации даже если человек фактически проживает в другом населенном пункте.

Это может усложнить процесс прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и выполнения других обязанностей в территориальном центре комплектования (ТЦК).

"Вы должны явиться за повесткой в тот ТЦК, который направил вам ее", — подчеркнул Айвазян.

Чтобы избежать подобных ситуаций, адвокат рекомендует военнообязанным встать на учет в ТЦК по месту фактического проживания. Однако если повестка все же пришла на адрес регистрации, необходимо обратиться в соответствующий центр комплектования и уточнить порядок дальнейших действий.

Напоминаем, что военно-врачебную комиссию можно пройти не по месту регистрации. Направление на ВВК по общему правилу выдает тот ТЦК, в котором гражданин стоит на учете.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, для прохождения комиссии не по месту учета гражданин должен сначала сменить свой ТЦК.

Он также подчеркнул, что ждать повестки в таком случае не нужно. Гражданин может самостоятельно инициировать этот процесс, обратившись в соответствующий центр комплектования.

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