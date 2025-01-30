Началось похолодание: какой будет погода в пяти крупных городах Украины 30 января

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове 31 января

В конце рабочей недели в ряде городов Украины ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха упадет на один или несколько градусов, но стоит отметить, что это начало грядущих морозов, которые накроют страну уже в феврале.

Согласно данным сайта Sinoptik.ua, в пятницу, 31 января, ожидается облачная погода, без осадков. Речь идет о пяти крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Погода в Киеве

Днем в пятницу в столице ожидается от +5 до +7 градусов. Ночью температура воздуха будет на уровне +3 градусов. А утром — до +4.

Погода в Днепре

В Днепре в этот день синоптики обещают от +6 до +7 градусов. В ночное время температура воздуха будет на уровне +5.. +6 градусов.

Погода в Харькове

Аналогичная ситуация будет с погодой в Харькове в пятницу. В дневное время столбики термометров поднимутся до уровня +6.. +7 градусов. Ночью ожидается до +5 градусов.

Погода во Львове

Синоптики передают, что днем температура воздуха будет на ровне +9..+10 градусов. А вот ночью — всего от +1 до +3.

Погода в Одессе

В течение дня температура воздуха будет держаться на уровне +7.. +8 градусов. Ночью также ожидается до +7.

Отметим, что температура в городах все еще держится плюсовая. Однако с каждым днем, согласно прогнозам, будет становиться на градус или несколько градусов холоднее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет продолжаться аномально теплая погода в Украине. В январе температура воздуха существенно превосходит климатическую норму.