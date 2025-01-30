За Миколаїв: на дроні, який ніс у Росію величезну бомбу, помітили цікаву картинку (фото)

БПЛА впав у Брянській області

У четвер, 30 січня, у мережі з'явилось фото українського безпілотника з боєголовкою вагою 250 кг. Ймовірніше йдеться про ФАБ-250, який тримав курс на Брянську область. На корпусі самого БПЛА та бомби є цікавий напис та картинка.

Про це свідчать фото, опубліковані в мережі. Зазначається, що на самій бомбі, яка мала бути відповіддю за численні російські атаки, є напис "За Миколаїв".

А от на корпусі безпілотника розміщена картинка, яка схожа на аватар Telegram-каналу представника Сил оборон "Миколаївський Ваньок". На ній зображений чоловік без обличчя у жовто-блакитному худі на тлі вибуху.

Додамо, що сам паблік вже опублікував фото ФАБу-250 з написом, от про таємничу картинку наразі не йшлося. У дописі пабліку вказано, що бійці 14 полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) минулої ночі (29 січня) вдарили по цілях у Брянській області Росії.

Водночас 14 полку БпАК наразі не підтверджував цю інформацію. Також українське військове керівництво не коментувало цю атаку на РФ.

Зауважимо, що на фото збитий дрон з бомбою, яка не здетонувала. З його фюзеляжу важко зрозуміти точну модель БПЛА, проте видно, ще це одна з нових модифікацій, яка може нести потужний заряд на собі.

Що відомо про ФАБ-250

Це 250 кілограмова бомба загального призначення з уламково-фугасною бойовою частиною. Вона призначена для руйнування підземних комунікацій і польових оборонних споруд із залізобетонними перекриттями товщиною до 1 м.

Характеристика:

загальна довжина (без підривника) – 1 589 мм;

діаметр – 285 мм;

маса бомби – близько 250 кг.

маса вибухівки – 99 кг;

радіус ураження – 56 м.

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