Андрій Табалов: Якість і смак української продукції дають нам можливість конкурувати на ринках ЄС

Очільник компанії "Волошкове поле" розповів про адаптацію української продукції до стандартів ЄС

Українські молочні компанії можуть не тільки адаптуватися до європейських стандартів, але й гідно конкурувати на ринку ЄС. Яскравий приклад — молочна компанія "Волошкове поле", яка у 2024 році суттєво розширила свою присутність у Європі. Як проходить інтеграція українського молочного бізнесу на європейські ринки та яка стратегія виявилася найефективнішою? Про це у своєму інтерв’ю розповідає генеральний директор компанії "Волошкове поле" та голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов. Як вдалося розширити географію продажів у ЄС, яка продукція підкорила європейських споживачів та які цілі поставлено на поточний рік, говоримо далі в інтерв'ю.

Про молочний бізнес

— Наприкінці року ви заявили, що в 2024 році МК "Волошкове поле" почала поставки до ЄС. Розкажіть детальніше, до яких країн вдалося збільшити поставки?

Для молочної компанії "Волошкове поле" 2024 рік і справді став євроінтеграційним. Ми довго працювали для того, щоб розширити географію нашого експорту, і почати постачати продукцію до країн Євросоюзу, і в 2024 році це сталося.

Знаковою подією, яка дозволила збільшити експорт, стало отримання єврономеру нашим підприємством — Первомайським МКК (входить до складу МК "Волошкове поле" — ред.) наприкінці 2023 року. В січні 2024-го ми почали перші поставки. Акцент зробили на нашу відому торгову марку, а саме згущене молоко під ТМ "Хлопчик". За результатами цього року можу сказати, що наразі ми постачаємо продукцію напряму у понад 10 країн ЄС (Німеччина, Польща,Чехія, Італія, Іспанія, Болгарія та інші) та у деяких країнах маємо по декілька дистриб'юторів, це країни Балтії.

Це рішення позитивно вплинуло на обсяги експорту наших молокопереробних підприємств, який загалом зріс на 15% у 2024 році.

Пріоритетом по експорту на найближчий час ми бачимо посилення присутності нашої молочної продукції на ринках ЄС та розвиток ринку США. Глазуровані сирки, кисломолочні сири та вершкове масло мають потенціал зацікавити американських споживачів.

— Які європейські країни ви вважаєте найбільш перспективними для вашого бізнесу?

Найбільш перспективними країнами для нас є центральні країни ЄС, де проживає найбільше українців: Німеччина, Польща, Болгарія та країни Балтії.

За результатами 2024 року, найбільші обсяги по згущеному молоку зробили саме дистриб'ютори з Німеччини, Польщі та країн Балтії. Але ми тільки почали, тому побачимо, які будуть результати у цьому році.

— Європейцям подобається українська згущенка?

Спочатку у нас були сумніви, ми думали, як сприймуть наш товар європейські споживачі? Чи сподобається асортимент? Як буде виглядати ТМ "Хлопчик" на полиці серед інших брендів, підлаштованих під європейського споживача? І можемо сказати, що всі відповіді на вищезазначені питання дуже позитивні. Згущене молоко від ПМКК сподобалося європейцям і поступово займає свою нішу, витісняючи конкурентів.

Європейці полюбили м’яке пакування Дой-пак більше, ніж стандартну залізну банку, і ми були вражені цим. Також дуже гарно себе показала "Іриска" у склобанці 500гр, оскільки люди бачать, що саме вони купують, і за яку ціну.

Також ми бачимо, що високим попитом користується згущене молоко безлактозне, яке на сьогодні випускає тільки ПМКК. Сподобалось європейським споживачам і згущене молоко з ваніллю, згущене молоко з какао та кавою! Це наша "фішка", наш крутий асортимент і він сам говорить за себе.

— Наскільки європейський ринок виправдав очікування? З якими країнами працює підприємство та які ваші плани на рік 2025? Подальша експансія?

Рішення щодо експорту згущеного молока до країн ЄС виявилося дуже позитивним та виправдало всі очікування. Плани на 2025 р – оптимістичні. Ми хочемо удосконалити наші продажі з уже існуючими партнерами, а також розширити географію продажів на ринках інших країн ЄС, донести кожному, що згущене молоко від ПМКК – найкраще, і смак у нього "як у дитинстві".

Для цього, в тому числі, будемо продовжувати брати активну участь у різних професійних виставках, бо цей формат також виправдав себе. Хотілося б зазначити, що у жовтні 2024 р. ми брали участь у виставці SIAL Paris 2024, і цього року плануємо брати активну участь у виставці Anuga 2025 році у Кельні. Дані виставки – це певна міжнародна платформа, яка визначає статус компанії, дає змогу поспілкуватися з партнерами, визначити нові горизонти та заключити нові контракти.

— Поставки яких саме позицій ви плануєте нарощувати до країн Європейського союзу в найближчому майбутньому?

Наразі ми можемо експортувати тільки два види продукції від Первомайського МКК — це згущене молоко у широкому асортименті та різноманітній фасовці (370 залізна банка, дой-паки вагою 290 гр, 440 гр, 1000 гр, рукав 3-4 кг тощо) та вершкове масло 82,5% жирності, вагове та фасоване (180-200гр).

Ще хотілося б відзначити, що надходить дуже багато дзвінків від європейських партнерів щодо закупівлі сухого знежиреного молока та сухої сироватки. Цей товар завжди користується попитом у клієнтів з ЄС, і обсяг експорту даного товару залежить виключно від ціни на ринку. Ми працюємо над тим, щоб у нас була можливість постачати сухе знежирене молоко та сироватку на ринок ЄС у 2025 році, готуємось до цього.

— В 2024 році ви планували відкрити молочну ферму на Черкащині, і анонсували поступовий перехід до побудови повного циклу виробництва. Від власної молочної сировини до готової молочної продукції. Чи не відмовилися ви від цих намірів? І чи очікувати на відкриття цього нового напрямку бізнесу у 2025 році?

Ми від планів не відмовились. Більше того, нова ферма вже введена в експлуатацію. Цей проект ми реалізовуємо на Черкащині.

Закуплено 200 голів джерсейської породи і вони вже дояться, вже годують українців своїм смачним і жирним молоком. Але є певні косметичні і технічні моменти, які ми досі завершуємо.

— Які завдання ви поставили перед своїми бізнесами у 2025 році?

Своїм бізнесам ми поставили завдання "вижити" в складних умовах сучасної України. Насправді надважлива задача — втримати наших працівників, в першу чергу, тому що без людей, зрозуміло, нічого не зробиш.

По-друге, втримати наші обсяги виробництва. Ну, і, звичайно, допомагати Збройним силам України. Ми віримо, що наш народ переможе у війні.

Про СМПУ та роботу Комітету з питань євроінтеграції

— Наразі ви є головою Євроінтеграційного комітету СМПУ, і в 2024 році була проведена низка спільних заходів, спільних конференцій виробників між українською СМПУ та європейською EDA. Наскільки ефективний такий формат співпраці?

Спільні заходи СМПУ та EDA, проведені у 2024 році, продемонстрували високу ефективність. Обмін досвідом, підписання меморандуму про співпрацю в травні 2024 року та спільна заява про необхідність продовження автономних торговельних заходів у листопаді 2024 дозволили нам значно наблизити позиції українських та європейських виробників молока.

Зокрема, ми досягли згоди щодо необхідності посилення співпраці над створенням дорожньої карти з євроінтеграції Української молочної галузі, що дозволить нам демонструвати дотримання європейських стандартів та просування спільних інтересів на міжнародній арені.

Ми плануємо продовжувати співпрацю з EDA у 2025 році. Спільні заходи дозволяють нам не тільки вирішувати поточні проблеми, а й будувати довгострокові партнерські відносини. Ми переконані, що об'єднавши зусилля, ми зможемо досягти ще більших успіхів.

— Впродовж останніх років ми бачили жорсткі конфлікти між, наприклад, польськими та українськими фермерами. Якщо говорити про відносини між українськими та європейськими "молочниками". Які вони, такі самі войовничі?

Зовсім ні. Незважаючи на існуючі відмінності в інтересах, відносини між українськими та європейськими фермерами і молокопереробниками, зокрема в рамках співпраці СМПУ та EDA, є конструктивними.

Ми розуміємо, що у нас є спільні інтереси, такі як забезпечення стабільності на ринку, дотримання високих стандартів якості продукції та захист інтересів виробників. Саме тому ми прагнемо до діалогу та пошуку компромісних рішень.

Спільні заходи, такі як конференції та круглі столи, сприяють зміцненню довіри між українськими та європейськими фермерами. Ми розуміємо, що єдність є запорукою успіху нашої галузі. І не готові повторювати помилок фермерів.

— Які плани Євроінтеграційного комітету СМПУ для роботи у 2025 році, над якими ініціативами працюєте першочергово?

У 2025 році ми в Євроінтеграційному комітеті СМПУ зосередимося на реалізації дорожньої карти, яку створили для євроінтеграції української молочної галузі. Для нас це пріоритет, адже хочемо, щоб наші підприємства не просто відповідали європейським стандартам, а й активно працювали на ринку ЄС. Уже в рамках комітету маємо результати роботи 11 експертних груп, які допомогли розібратися в законодавчих вимогах і практичних аспектах роботи на європейському ринку.

Крім того, будемо працювати над розширенням експорту нашої продукції в Європу, залучаючи нові інструменти та механізми. Це не тільки цифри й контракти, а ще й пошук партнерів, які розуміють цінність української молочної продукції.

Особливу увагу приділимо інвестиціям. Важливо показати іноземним інвесторам, що український ринок — це стабільно, надійно і перспективно. Для цього будемо не тільки пропонувати проєкти, а й демонструвати реальні успіхи.

Ще один напрям — розвиток науки. Ми плануємо налагодити міцні зв’язки між українськими і європейськими науковцями, щоб впроваджувати інновації у виробництво. Технології та досвід — це те, що дозволить нам стати конкурентними в довгостроковій перспективі.

Щодо конкретних кроків то в 2025 році систематизуємо виконання заходів, передбачених дорожньою картою євроінтеграції української молочки на ринки ЄС, і будемо забезпечувати координацію дій усіх зацікавлених сторін.

І звісно, ми продовжимо просувати інтереси наших виробників на європейській арені. Плануємо брати участь у виставках, конференціях, будувати нові партнерства й посилювати позиції української молочної продукції на глобальному ринку. Ми впевнені, що ці зусилля принесуть свої результати.

— На початку січня в Україні дещо знизились ціни на сире молоко, а за ними і на вершкове масло. Наскільки, на вашу думку, це довготривалий тренд. Та ваш прогноз, чого чекати від цін на сире молоко та молочні продукти найближчим часом?

У 2024 році ціни на сире молоко в Україні досягли абсолютного піку. Основна причина зростання — дефіцит молочної сировини. Хоча її вартість наближається до європейської, якість у середньому залишається нижчою, адже значна частина молока надходить від населення, і не всі ферми дотримуються високих стандартів.

У січні продажі почали знижуватися, через це молокопереробні підприємства зазнають збитків. Чимало виробників уже заявили про значні втрати у четвертому кварталі 2024 року.

З огляду на падіння цін на біржові й експортні товари, вартість сирого молока повинна зменшуватися. Я очікую, що ціни будуть поступово знижуватись до весни і залишаться на нижчому рівні, ніж восени чи взимку.

Занадто високі ціни шкодять ринку — це може зробити імпортну продукцію вигіднішою і призвести до занепаду української молочнопереробної галузі. Виробники та переробники мають спільно вирішувати цінові питання, інакше це загрожує роботі всієї галузі.

— Як держава може допомогти молочному бізнесу? Яких форматів підтримки чи рішень на рівні законодавства ви, як виробник, чекаєте?

В першу чергу допомагати треба виробникам молока. Нам не вистачає молочної сировини, тому треба всіляко підтримувати виробників. Це і дотації на "голову", це і компенсації за будівництво нових фермерських комплексів із виробництва молочної сировини — середніх, малих, великих, будь-яких. Нам треба більше молока.

Також потрібно більше працювати над зменшенням тарифних бар'єрів для українських виробників на європейських ринках. Наприклад, зараз прийшов новий президент США, і питання №1 яке? Тарифи.

Чому ми імпортуємо дуже велику кількість молочної продукції, в першу чергу сирів, а експортуємо дуже мало? Більше того, Європейський Союз постійно з нами змагається стосовно тарифів і дозволів на нашу сільгосппродукцію, при тому, що, наприклад, молочної продукції ми імпортуємо набагато більше, ніж експортуємо. Це треба використовувати в перемовинах, міністерство і новий міністр АПК це використовує, і ми це повинні розуміти дуже чітко.

Додам ще, стосовно переробників, найефективніша норма – це дешеві кредити. Програма 5-7-9, на мій погляд, правильна, дуже ефективна, її треба поглиблювати і розширювати. Ми нею користуємося, але цього замало. Ми би могли рости набагато швидше і забезпечувати більш дешевими молочними продуктами, якби у нас було більше дешевих кредитів. Тому що галузь не зможе розвиватись достатніми темпами з тим обсягом бюджетної підтримки, яка є зараз.

Також хочу відзначити як успішну програму "Національний кешбек". Наші підприємства беруть участь у цій державній ініціативі, особисто я вважаю програму дуже вдалою. Бо вона одночасно дозволяє підтримати і споживачів, і виробників. Такі формати державної підтримки варто продовжувати.

Про благодійну фундацію

— 2024 рік був досить активним для Фундації родини Табалових. Яким він був у цифрах?

Можу сказати, що 2024 рік справді став таким періодом, коли ми зробили роботу фундації системною. Ми спрямували на благодійні проекти понад 22 млн грн, основна частина з яких, звісно, становила саме допомога Збройним Силам України.

Ці кошти були акумульовані завдяки механізму, який ми активно використовуємо, це наші благодійні збори: частину доходу від продажу продукції наших брендів, таких як "Волошкове поле" і "Формула смаку", ми направляємо на закупівлю обладнання, техніки, закриття потреб наших військових.

Так, кожна пляшка згущеного молока чи кефіру допомогла зібрати ці суми. Це такий підхід "два в одному": він дозволяє нашим споживачам долучатися до благодійності, підтримуючи одночасно українські бренди. Ми зі свого боку також закупаємо військову продукцію від українських виробників. Ті ж самі дрони, засоби РЕБ, зв'язку — купуємо все вітчизняного виробництва. Тобто, зібрані гроші максимально працюють всередині країни, на нашу перемогу. Це наш власний аналог програми "Національний кешбек".

Впродовж минулого року ми доставили понад 150 дронів, авто, засобів РЕБ, ну і звісно ми постійно передаємо і нашу готову продукцію, відвантажуємо на передову смачну та корисну молочну продукцію.

Ми також підтримуємо і соціальні проекти для наших військових. Так, наприклад, влітку 2024 року Фундація долучилась фінансування будівництва інклюзивного будинку для родин військовослужбовців на Черкащині. Ми увійшли до числа донорів проекту та направили 2,5 млн грн. Ми розуміємо, що наші військові потребують уваги та підтримки не тільки під час бойових дій, а й після повернення додому. Вважаю, що дуже важливо працювати над створенням комфортних умов життя наших захисників вже зараз, ще до завершення війни. І державі, і бізнесу, всьому суспільству.

— Ви провели декілька благодійних зборів. Ви вже бачили їх результати від військових? Кадри знищення ворожої техніки чи кадри з дронів?

Результати благодійних зборів справді вже демонструють свою ефективність. Ми отримуємо подяки від підрозділів, які користуються нашими дронами та обладнанням, не завжди публікуємо це.

Один із найбільш потужних зборів був спрямований на закупівлю FPV-дронів, за результатами одного зі зборів ми купили понад 120 дронів, які передали 5 різним підрозділам. Ми вже отримали кадри знищення ворожої техніки, зняті цими дронами, крута робота наших хлопців.

— Яким, до речі, буде ваш наступний збір?

Наразі ми готуємося передати техніку в рамках нашого крайнього збору, який тривав впродовж останніх місяців, на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це те, що допомагає не тільки забезпечувати захист наших підрозділів на полі бою, а й може боротися з "шахедами", які вже "дістали" всіх нас.

Попередні успіхи показали, що українські виробники РЕБ працюють на дуже високому рівні, і ми прагнемо максимально підтримати ці технології. То ж, ми повідомимо, коли доставимо РЕБи до наших військових.

А так, однозначно можу сказати, що ми будемо продовжувати практику зборів, і підтримувати наших військових стільки, скільки буде потрібно. Так сьогодні, на мою думку, має робити кожен відповідальний бізнес.