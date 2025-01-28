Співробітник ТЦК і поліцейський прийшли в шиномонтаж перевірити документи, але отримали відсіч

Фігурант справи повністю визнав свою провину і розкаявся у скоєному

В одному з районів Івано-Франківська співробітники шиномонтажу "TopShyna" почали перешкоджати виконанню службових обов’язків працівникові ТЦК та поліцейському, які прийшли на СТО з метою уточнення облікових даних. Чоловіки поводилися агресивно і провокували конфлікт.

Справа про перешкоджання законній діяльності працівника поліції та співробітника ТЦК була розглянута у суді. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, співробітник ТЦК і молодший сержант поліції під час перевірки військово-облікових документів зайшли на територію шиномонтажу "TopShyna". Там вони помітили групу чоловіків, які стояли біля автомобіля.

На прохання пред'явити свої документи фігуранти справи відреагували агресивно — вони почали ображати тих, хто прийшов, руками виштовхувати їх із шиномонтажу "TopShyna" та прилеглої території, погрожуючи фізичною розправою.

Один з учасників інциденту вирішив піти на угоду зі слідством — він свою провину у скоєному визнав повністю і підтвердив обставини скоєного ним кримінального злочину. У скоєному щиро розкаявся і просив суд затвердити укладену угоду про визнання винуватості.

Суд врахував всі обставини справи та ухвалив визнати чоловіка винним у скоєнні кримінального злочину та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років. При цьому чоловіка звільнили від відбування основного покарання та встановили випробувальний термін тривалістю 2 роки.

Йому необхідно буде періодично приходити для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом.

Нагадаємо, у Львові стався черговий конфлікт між цивільними та співробітниками ТЦК. У Львівському ТЦК та СП кажуть, що військовозобов’язаний відмовився надавати документи, а потім ударив одного з військовослужбовців ліктем в обличчя.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі чоловік під час перевірки документів напав на поліцейського та поранив його ножем. Потерпілому військовослужбовцю було надано медичну допомогу, загрози його життю немає.