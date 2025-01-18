В супермаркеті Миколаєва помітили незвичного пернатого "покупця" (відео)

Він вирішив продегустувати продукцію на смак

У Миколаєві відвідувачі одного з супермаркетів зафіксували голуба, який влаштувався біля ємностей із розсипними крупами. На опублікованому відео видно, як птах спокійно клює зерно, не звертаючи уваги на присутність людей.

Відео швидко поширилося соціальними мережами та місцевими телеграм-каналами, викликавши жваве обговорення серед користувачів. Втім, поки що точна локація супермаркету та обставини потрапляння птаха до торгівельної зали залишаються невідомими.

Місцеві мешканці активно коментують незвичайну подію. "Воровская жизнь она не лёгкая", — зазначив один із користувачів. "Дуже їсти захотілось", — додала інша коментаторка. Також дехто висловив занепокоєння щодо можливого поширення хвороб: "Ковід є, свинячий грип, свиняча чума, курячий грип були. Орнітозу ще не було".

Нещодавно схожий випадок трапився у Дніпрі. Там у супермаркеті "Варус" голуб вирішив стати інспектором і перевіряв хліб на свіжість. Він просто всівся на хлібину. Продукція, до речі, була неупакована.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських магазинах з'явився корм для квадроберів. З чого його роблять.