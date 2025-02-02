Брудна хмара з Європи скоро накриє Україну: які міста під загрозою (карта)

Найближчим часом в Україну прийде брудне повітря

В Україну рухається хмара забрудненого повітря. Якість повітря вже почала знижуватися. Особливо це помітно у деяких районах на заході країни.

За даними погодного радару Ventusky, до України наближається хмара забрудненого повітря. Станом на 02:00 6 лютого, брудна хмара знаходиться у східних регіонах Польщі та заходять в Україну із заходу та півночі.

Найбруднішим повітря буде у Львові: там показники забруднення покажуть 33-35 (нездорове для чутливих груп населення).

Забруднення повітря станом на 02:00 6 лютого

Станом на 05:00 6 лютого ситуація буде такою самою. У Львові показники забруднення покажуть 35-37 (хворий на чутливі групи населення). Брудним повітря буде і на Донеччині: там показники коливатимуться від 32 до 109.

Забруднення повітря станом на 05:00 6 лютого

Об 11:00 6 лютого показники забруднення у Львівській області піднімуться до цифри 55-59 (нездоровий рівень повітря).

Забруднення повітря станом на 11:00 6 лютого

О 14:00 6 лютого повітря на Львівщині стане ще бруднішим. Показники забруднення піднімуться до цифри 55-65 (нездоровий рівень повітря).

Забруднення повітря станом на 14:00 6 лютого

Нагадаємо, раніше"Телеграф"писав про те, якою буде погода в Україні у лютому цього року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". А кінець лютого особливо потішить своєю погодою.