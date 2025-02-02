Грязная туча из Европы скоро накроет Украину: какие города под угрозой (карта)

В ближайшее время в Украину придет грязный воздух

На Украину движется облако загрязненного воздуха. Качество воздуха уже начало снижаться. Особенно это заметно в некоторых районах на западе страны.

Согласно данным погодного радара Ventusky, к Украине приближается облако загрязненного воздуха. По состоянию на 02:00 6 февраля, грязное облако находится в восточных регионах Польши и заходят в Украину с запада и севера.

Самым грязным воздух будет во Львове: там показатели загрязнения покажут 33-35 (нездоровый для чувствительных групп населения).

Загрязнение воздуха по состоянию на 02:00 6 февраля

По состоянию на 05:00 6 февраля ситуация будет такой же. Во Львове показатели загрязнения покажут 35-37 (нездоровый для чувствительных групп населения). Грязным воздух будет и в Донецкой области: там показатели будут колебаться от 32 до 109.

Загрязнение воздуха по состоянию на 05:00 6 февраля

В 11:00 6 февраля, показатели загрязнения во Львовской области поднимутся до цифры 55-59 (нездоровый уровень воздуха).

Загрязнение воздуха по состоянию на 11:00 6 февраля

В 14:00 6 февраля, воздух во Львовской области станет еще более грязным. Показатели загрязнения поднимутся до цифры 55-65 (нездоровый уровень воздуха).

Загрязнение воздуха по состоянию на 14:00 6 февраля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". А конец февраля особенно порадует своей погодой.