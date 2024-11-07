У п’яти містах України забрудненість повітря сягнула критичної межі (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вітер погіршує ситуацію
У кількох областях України сильно погіршилась якість повітря. У чотирьох містах на заході вона досягла критичного рівня.
Про це свідчаться дані SaveEcoBot. Зазначається, що найгірша ситуація в Чернівцях, Хмельницькому, Івано-Франківську та Вінниці.
Показники у кожному з міст перевищують 150 PM2.5, а подекуди навіть 170. Наразі точна причина появи таких цифр і значного забруднення повітря не відома. Проте у вищевказаних містах краще менше знаходитись на вулиці та не відчиняти вікна.
Який рівень забруднення повітря
- Рівне — 151
- Тернопіль — 155
- Чернівці — 153
- Івано-Франківськ — 166
- Хмельницький — 176
- смт Томашпіль, Вінницька область — 166.
Зауважимо, що якість повітря також погіршується поступово і в інших областях, де від помаранчевого рівня переходить у червоний.
Згідно з даними порталу ventusky.com, який вказує напрямок вітру, він наразі північний. Тобто, аналізуючи мапу, можна помітити, що повітря з найзабрудненіших міст рухається на північ. Це може призвести то погіршення якості повітря й в інших областях.
Додамо, що індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. Серед наслідків вдихання такого повітря для здоров’я людини можуть бути: дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Києві показник забрудненості повітря переполошив містян.