В Україні похолодає: де чекати снігу та заморозків 3 лютого

Синоптики розповіли, чого чекати від погоди 3 лютого

Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з похолодання. Синоптики також обіцяють снігопади в деяких областях, а в інших – мокрий сніг із дощем.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Там зазначено, що опади у понеділок, 3 лютого, очікуються на всій території країни.

Так, у центрі упродовж дня буде снігова погода. При цьому температура повітря буде на рівні +1.. -1 градус.

У північних областях синоптики обіцяють аналогічну погоду цього дня. Сніг йтиме упродовж дня. Вночі – до -4 градусів.

У західній частині країни також варто чекати на сніг. Температура повітря буде від -1 до +1 градусів, а на Закарпатті — до +3 градусів. Вночі також до -4.

На півдні буде сніг з дощем, а стовпчики термометра вдень підніматимуться до +4 градусів.

Східні області також очікують на мокрий сніг. При цьому температура повітря буде на рівні від 0 до +3 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". А кінець лютого особливо потішить своєю погодою.