Чувства без взаимности: кем был мужчина, ставший первой любовью Леси Украинки

Несмотря на то, что чувства остались безответными, их совместная работа над переводами поэзии Гейне создали прочную эмоциональную связь, сохранившуюся на всю жизнь

В жизни Леси Украинки первая любовь сыграла немаловажную роль в формировании ее личности и творчества. Ее романтические чувства к Максиму Славинскому, который был старше на три года, возникли еще в юности. Они познакомились в 1886 году, когда Лесе было всего 15 лет, а Максиму — 18. Парень был товарищем ее старшего брата Михаила.

Леся, которая с детства была одаренной поэтессой, сразу заинтересовалась молодым человеком. Ее увлечение стало очевидным, но Максим не ответил взаимностью. Они начали общаться в рамках литературной деятельности, переводя поэзию Генриха Гейне.

Первые чувства и их развитие

Сначала Максим не отвечал на чувство Леси, но со временем их дружба переросла во что-то большее во время совместной работы над переводами. В 1892 году Леся посвятила ему стихотворение "Сон в летнюю ночь", что свидетельствует о глубокой эмоциональной связи между ними. Однако, несмотря на эту близость, их отношения так и не стали романтичными. Причины этого остаются неизвестными: возможно, это была незрелость чувств или особенности характера обоих молодых людей.

Причины безответной любви

Почему же Максим не ответил на чувство Леси? Одной из причин могла быть его осторожность по поводу ее здоровья. Леся страдала туберкулезом, и это могло вызвать у Максима определенные предубеждения. Также следует отметить, что Леся была сильной и независимой женщиной, которая стремилась к самостоятельности и не всегда отвечала традиционным представлениям о женской роли того времени. Может быть, именно это и пугало Максима.

Жизненный путь Максима Славинского

После расставания с Лесей Максим Славинский продолжил свою карьеру в Украине. Он стал активным участником политической жизни во время Украинской Народной Республики. Его деятельность была связана с культурными и образовательными инициативами. Однако после прихода большевиков ему пришлось покинуть страну и найти убежище в Праге.

В 1945 году Максим был арестован советскими спецслужбами по возвращении в Украину. Его ждал ужасный конец — он погиб после пыток в Лукьяновской тюрьме Киева. Это стало трагической страницей в истории украинской интеллигенции.

Несмотря на то, что их любовь не переросла в романтические отношения, Леся и Максим остались друзьями на всю жизнь. Они поддерживали друг друга в трудные времена, обменивались письмами и мыслями о литературе и жизни. Эта история любви оставила глубокий след в поэзии Леси Украинки и ее воспоминаниях, подчеркивая сложность человеческих отношений и эмоций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что голос Леси Украинки сохранился на единственной записи. Запись в то время производилась с помощью фонографа — механического устройства, изобретенного Эдисоном.