Інциденти з підривами ТЦК: Центр протидії дезінформації назвав винних

Росіяни докладають багато зусиль для зриву мобілізації в Україні

Терористичні акти проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема підриви будівель, в Україні організовують спецслужби російського режиму. Це робиться в рамках кампанії з розхитування обстановки в Україні та зриву мобілізації до Збройних сил.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що операції з саботажу ТЦК та СП відбуваються під кураторством Федеральної служби безпеки Росії та Головного управління Генштабу РФ (ГУ ГШ РФ, колишнє ГРУ).

За його словами, російські окупанти посилюють свої інформаційно-психологічні операції. Ворог використовує медіапростір для зриву мобілізаційних процесів.

"Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху загинула 1 людина та ще 6 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім цього, на Полтавщині напали на співробітника ТЦК — у солдата вистрілили на заправці. 1 лютого під час супроводу військовозобов’язаних до навчального центру у Пирятині невідомий атакував військовослужбовця. Погрожуючи мисливською рушницею, злочинець вимагав від військового віддати зброю. Після відмови злочинець відкрив вогонь, смертельно поранивши солдата. Зловмисник заволодів автоматом загиблого та втік з місця злочину разом з одним із військовозобов’язаних.

Вбивство військового ТЦК обростає новими подробицями. Журналістам вдалося з'ясувати деталі страшного злочину. Також 2 лютого командувач Сухопутних військ генерал Драпатий прокоментував убивства військових ТЦК.