На збереження даних з "Дії" хочуть витратити 125 мільйонів: що відомо про новий тендер

Для Дії мають створити індивідуальне хмарне середовище

Державне підприємство "Дія" планує витратити 125,4 мільйона гривень на створення і надання у користування приватної віртуальної хмари для обробки даних. Відповідний тендер розміщено на платформі Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, компанія-переможець має надати у користування окреме індивідуальне хмарне середовище для обробки даних під назвою "Приватна віртуальна хмара". Термін надання послуг становить 11 місяців, але не пізніше 31 грудня 2025 року.

Прийом пропозицій від потенційних постачальників триватиме до 28 січня 2025 року. Після цього відбудеться аукціон, де учасники зможуть запропонувати свої цінові пропозиції.

ДП "Дія" підпорядковується Міністерству цифрової трансформації і розташоване в Києві на вулиці Діловій, 24. Очікувана вартість закупівлі становить 125 403 330 гривень з урахуванням ПДВ. Закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів.

Довідка. Приватне хмарне середовище (Private Cloud) – це виділена хмарна інфраструктура, яка обслуговує виключно одну організацію. На відміну від публічних хмар, де ресурси розподіляються між багатьма користувачами, приватна хмара забезпечує повний контроль над даними та їх розміщенням, вищий рівень безпеки та відповідність регуляторним вимогам, можливість налаштування під специфічні потреби організації, а також гарантовану доступність ресурсів.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, що у містечку на кордоні з Угорщиною хочуть витратити 200 млн на дороги. Проте у тендері є дивні деталі.