Приветствие "Слава Украине" имеет более чем 180-летнюю историю

Национальное приветствие "Слава Украине!" имеет глубокие исторические корни и прошло долгий путь становления. Вопреки российской пропаганде, которая пытается приписать этому приветствию нацистское происхождение, его история уходит еще во времена Тараса Шевченко.

Первое упоминание фразы "Слава Украины" появилось в "Кобзаре" Тараса Шевченко в 1840 году: "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люди, наша слава, слава України". Однако в качестве приветствия эта фраза стала использоваться гораздо позже.

Первый документ

Первое задокументированное использование "Слава Украине" в качестве приветствия датируется концом XIX века в Харькове. В воспоминаниях Александра Коваленко, одного из лидеров украинского движения того времени, описывается случай, когда Николай Левицкий, основатель украинского кооперативного движения, встретил насвиставшего студента "Ще не вмерла Україна". Левицкий крикнул ему "Слава Украине!", на что студент ответил "По всей земле слава!".

Значительную роль в распространении приветствия сыграл Николай Михновский – адвокат, потомок казацкого рода, активно развивавший украинское национальное движение в Харькове. Именно он сплотил харьковскую националистическую молодежь вокруг идеи украинской независимости.

Репрессии

После революции 1917 года приветствие "Слава Украине" получило массовое распространение. Оно звучало на военных съездах, использовалось украинскими военными формированиями и повстанцами. Во времена Гетманата существовал вариант "Слава Украине! Гетману слава!".

Трагической страницей в истории приветствия стали репрессии против тех, кто его использовал. В 1918 году прапорщик Воропай стал первым украинцем, которого российские военные расстреляли за лозунг "Слава Украине". Позже за это приветствие украинцев казнили также поляки во Львове.

Официальное приветствие

В 1941 году второй сбор ОУН утвердил официальную форму приветствия "Слава Україні!" с ответом "Героям слава!". Это приветствие использовалось украинскими патриотами на протяжении всей борьбы за независимость.

Сегодня "Слава Украине! Героям слава!" – это официальное военное приветствие Вооруженных Сил Украины и символ национального единства. Несмотря на попытки врага дискредитировать это историческое приветствие, он остается важным символом украинской национальной идентичности и борьбы за независимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как песня "Ой в лугу" стала символом борьбы. Корни ее уходят от времен освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого.