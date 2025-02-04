Мобилизуют ли с анемией: болезни крови, с которыми не призывают
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Решение о пригодности принимает ВВК
В Украине мобилизации не подлежат граждане, имеющие тяжелые заболевания. В частности, речь идет о болезнях крови и кроветворных органов.
Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Согласно медицинским критериям, освобождение от военной службы получают лица с быстро прогрессирующими патологиями, которые влекут за собой значительные нарушения функций организма.
В частности, не подлежат мобилизации мужчины, имеющие следующие диагнозы:
- анемия с выраженным нарушением функций организма и проблемами свертывания крови;
- геморрагические состояния, сопровождающиеся повышенной кровоточивостью;
- хронический лейкоз;
- агранулоцитоз;
- гемофилия и другие коагулопатии;
- миелодиспластический синдром;
- другие тяжелые болезни крови, значительно влияющие на состояние здоровья.
Также не призывают на военную службу с нарушениями с привлечением иммунного механизма, что затрудняет нормальное функционирование организма.
Эти заболевания могут иметь разную степень тяжести и влияния на функционирование организма. Решение о пригодности к военной службе принимается военно-врачебной комиссией (ВВК) из медицинского обследования и согласно установленным критериям.
Следует отметить, что окончательное решение о непригодности к службе и освобождении от мобилизации принимается индивидуально для каждого случая с учетом специфики заболевания и его влияния на общее состояние здоровья.
Ранее "Телеграф" писал, берут ли на военную службу с больными суставами или костями. Медицинские выводы должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.