Мобилизуют ли с анемией: болезни крови, с которыми не призывают

Решение о пригодности принимает ВВК

В Украине мобилизации не подлежат граждане, имеющие тяжелые заболевания. В частности, речь идет о болезнях крови и кроветворных органов.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Согласно медицинским критериям, освобождение от военной службы получают лица с быстро прогрессирующими патологиями, которые влекут за собой значительные нарушения функций организма.

В частности, не подлежат мобилизации мужчины, имеющие следующие диагнозы:

анемия с выраженным нарушением функций организма и проблемами свертывания крови;

геморрагические состояния, сопровождающиеся повышенной кровоточивостью;

хронический лейкоз;

агранулоцитоз;

гемофилия и другие коагулопатии;

миелодиспластический синдром;

другие тяжелые болезни крови, значительно влияющие на состояние здоровья.

Также не призывают на военную службу с нарушениями с привлечением иммунного механизма, что затрудняет нормальное функционирование организма.

Эти заболевания могут иметь разную степень тяжести и влияния на функционирование организма. Решение о пригодности к военной службе принимается военно-врачебной комиссией (ВВК) из медицинского обследования и согласно установленным критериям.

Следует отметить, что окончательное решение о непригодности к службе и освобождении от мобилизации принимается индивидуально для каждого случая с учетом специфики заболевания и его влияния на общее состояние здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, берут ли на военную службу с больными суставами или костями. Медицинские выводы должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.