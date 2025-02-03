Цей серіал знімали в Україні: який вигляд зараз має акторка "Зачарованого кохання" Терехова і що каже про війну
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Серіал за участі цієї акторки був популярним в Україні
Актори багатьох серіалів, які були популярними в Україні, зараз мовчать або підтримують повномасштабне вторгнення Росії проти України. Наприклад, Анна Снаткіна з "Тетяниного дня". Не висловлюється про війну й акторка "Зачарованого кохання" Наталія Терехова.
Якою є кар'єра Терехової, як вона змінилась з часів виходу "Зачарованого кохання" у 2008 році і де зараз — знає "Телеграф".
Що відомо про Наталію Терехову
Майбутня акторка народилась у 1982 році у Санкт-Петербурзі. Її батьки були далекими від творчості, оскільки працювали медиками. Після закінчення школи Терехова вступила до академії театрального мистецтва у Санкт-Петербурзі.
Згодом акторка почала грати в театрі "Комедіанти". Вистави за її участі — "Брись", "У Париж", "Біда від ніжного серця". На початку 2000-х Терехова почала з'являтися в кіно. Першою кінороботою став детективний серіал "Вулиці розбитих ліхтарів 4". А дебютну голову роль отримала в комедії "Попелюшка в чоботах". Пізніше перевтілилась у закохану головного героя в серіалі "Петя чудовий".
Широку популярність Терехова отримала, знявшись у серіалі "Зачароване кохання". Це українська кіноробота студії PRO TV Production, яку транслювали на каналі "Інтер". У серіалі йдеться про приїзд в село Костянтинівка вагітної дівчини Жені. З того часу там починають відбуватися дивні речі. Місцеві починають думати, що причина приховується у Жені.
Серіал був популярним в Україні. Його знімали в селі Шпитьки, що на Київщині, а також в Ірпені, Макарові, Ворзелі та садибі "Качанівка". Згодом вийшло продовження "Легенди зачарованого кохання".
Пізніше акторка виконувала ролі в кінопроєктах "Я буду жити", "Снайпер", "Комплекс неповноцінності", "Вік кохання", "Щаслива сіра миша".
Де Наталія Терехова зараз і який вигляд має
Зараз росіянка продовжується зніматися у кіно. У 2023 році вона з'явилась у детективній стрічці "Кастинг", а торік — повернулась у театр "Комедіанти". Також вона створила бренд корисних продуктів для жінок, який просуває у соцмережах.
Терехова нічого не говорить про війну, розпочату Росією проти України. Вона продовжує жити так, ніби нічого не сталося, у той час, як її співгромадяни вбивають український народ. На своїй сторінці в інстаграмі акторка публікує світлини з фотосесій, з вистав та показує своїх близьких.
Раніше "Телеграф" розповідав, яку позицію має щодо війни уродженка Харкова, акторка Наталія Філатова. Вона збудувала свою кар'єру в країні-агресорці.