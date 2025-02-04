Встановили особливу скульптуру на честь актора: який вигляд має дім Богдана Ступки у Києві

На будинку актора встановили символічну скульптуру

Богдан Ступка — легендарний український актор, який мав понад сотні ролей в театрі та кіно. Він часто перевтілювався в історичних персонажів, зокрема у видатних гетьманів. Йдеться про фільми "Вогнем і мечем", "Чорна рада", "Молитва за гетьмана Мазепу". Актор помер у 70 років через серцевий напад на тлі раку кісток. Артиста поховали на Байковому кладовищі.

"Телеграф" покаже, де жив Богдан Ступка у Києві, і що там зараз.

Де жив Богдан Ступка у Києві

Видатний актор мешкав у будинку, розташованому на вулиці Заньковецької, 3/1 у Києві. Це історична споруда сірого та жовтого кольорів, зведена у 1901 році. На будівлі можна побачити барельєфи голів левів і людських облич та рослинні орнаменти. Ступка проживав там у період з 1987 по 2012 роки, аж до своєї смерті.

Історичний будинок, де жив Богдан Ступка, фото "ТиКиїв"

Будинок на вулиці Заньковецької, 3/1 у Києві, фото "ТиКиїв"

У 2021 році до 80-ї річниці з дня смерті актора на його будинку відкрили горельєф. Йдеться про об'ємну скульптуру із зображенням актора у піджаку та капелюсі, який він тримає у руці. Річ у тім, що Ступка завжди знімав капелюх, коли вітався зі знайомими. До того ж цей головний убір був його улюбленим. Автором роботи став скульптор Микола Зноба.

У Києві відкрили горельєф Ступки, фото "Телеграфу"

Меморіальна дошка Богдану Ступці, фото "Телеграфу"

Місце, де встановлювали скульптуру Ступки, фото "Телеграфу"

Поруч із горельєфом на будинку, де жив актор, встановили меморіальну дошку. На ній написали роки, коли Ступка тут проживав, а також підписали його як "Майстер сцени та кіно". На відкритті мав бути президент України Володимир Зеленський, але він не встиг вчасно повернутися із робочого відрядження.

У 2024 році вулицю російського театрального режисера Костянтина Станіславського перейменували у Богдана Ступки. За це проголосували місцеві у застосунку "Київ Цифровий". Ця вулиця веде до театру імені Івана Франка, де значну частину життя працював Богдан Ступка.

Вулиця Богдана Ступки у Києві, "Київ фото"

Натомість будинок, де жив Ступка, зараз має такий вигляд, як і раніше. Історичну споруду початку 20 століття не змінюють.

Будинок, де жив Богдан Ступка, скриншот з Google-вулиць

Історичний будинок, де мешкав Ступка, скриншот з Google-вулиць

Зазначимо, що Богдан Ступка народився у Львові. Протягом 17 років він грав у академічному театрі імені Заньковецької. Виставами за участі актора були "Бондарівна", "Гайдамаки", "Річард III". У 1978 році Ступка перейшов працювати у драматичний театр імені Івана Франка. Там він зіграв у виставах "Енеїда", "Украдене щастя", "Король Лір", "Тев'є-Тевель". Також Ступка виконав сотні ролей у кіно, найяскравіші з яких — Івана Брюховецького, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Чингісхана, Остапа Вишню.

Раніше "Телеграф" розповідав про сина Богдана Ступки — Остапа Ступку, який грає у театрі імені Івана Франка. У 2023 році він вчинив ДТП, унаслідок якої був постраждалий.