Народилась у Харкові, але будувала кар’єру у Москві: що каже про війну Тетяна Філатова і де вона зараз

Акторка знімається у російських фільмах і серіалах

Чимало акторів, народжених в Україні, зайняли мовчазну позицію щодо війни Росії проти нашої держави. Вони не висловлюються про це у соціальних мережах і поводяться, ніби нічого не сталося. Зокрема, йдеться про уродженку Харкова Тетяну Філатову, яка збудувала кар'єру в країні-окупантці.

Хто така Тетяна Філатова, і де вона зараз — знає "Телеграф"

Що відомо про Тетяну Філатову

Майбутня акторка народилась у Харкові у 1963 році. У шкільні роки Тетяна відвідувала місцевий театр, щоб вчитися акторській майстерності. А після закінчення школи вступила до Ярославського театрального інституту в Росії.

Тетяна Філатова народилась у Харкові

Пізніше Філатова перебралась до Москви, і у 1988 році стала працювати у театрі "Сфера". Спершу вона виконувала невеликі ролі, а згодом з'являлась у виставах за мотивами творів Достоєвського, Пастернака, Булгакова та Чехова.

Тетяна Філатова давно грає у московському театрі

Паралельно з театром харків'янка пробувала себе в кіно. Першими кінороботами за участі Філатової стали "Закон", "Армавір", "Добраніч!". Пізніше мала тривалу паузу в кіно — понад 25 років. Згодом зіграла ролі у таких проєктах, як "Метод", "Скліфосовський", "Кухня", "Поліцейський з Рубльовки", "Готель "Елеон", "Швидка допомога", "Галка і Гамаюн".

Тетяна Філатова у фільмі "Галка і Гамаюн"

Акторка багато років перебуває у шлюбі з колегою по цеху Олександром Філатовим. Вони виховують двох синів. Молодший — Арсеній — пішов стопами батьків і теж знімався у кіно. Зокрема, з'являвся у серіалах "Москва. Три вокзали", "Земський лікар".

Чоловік і син Філатової

Що каже про війну Тетяна Філатова

Філатова продовжує працювати і кіно й театрі країни-окупантки. Зокрема, у 2022 році з'явилась у серіалі "Брати", де виконала роль мами двох синів, які ворогують. Також отримала роль у драмі "Завтра я тебе розлюблю".

Філатова й далі грає у Росії

Філатова не висловлюється про війну Росії проти її батьківщини. У мережі неможливо знайти її заяви про вторгнення країни-окупантки в Україну. Також акторка не веде соціальні мережі.

Лише в одному з інтерв'ю на запитання, хто її улюблений письменник, вона зацитувала російського автора Миколу Островського: "Світ врятує любов". Натомість не вказала, що росіяни вбивають українців та бомблять міста.

Філатова мовчить про війну Росії проти України

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка стрічки "Морозко" Наталія Сєдих. Вона багато років перебуває на пенсії.