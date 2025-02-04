Появлялась на публике вся в бриллиантах: что известно о жене самого богатого пенсионера Украины Кивалова

Жена политика декларировала большие суммы

Сергей Кивалов – бывший пророссийский народный депутат Партии регионов, обвиняемый в фальсификации на выборах президента в 2004 году. Он голосовал за ратификацию "Харьковских соглашений", согласно которым пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлено до 2042 года. Также Кивалов голосовал за "диктаторские законы", ограничивающие права людей. Экс-нардеп стал самым богатым пенсионером в Украине, получая ежемесячно 246 тысяч гривен. А его жена остается вне публичного пространства.

"Телеграф" выяснил, что известно о жене пророссийского экс-нардепа и чем она занимается.

Что известно о жене Сергея Кивалова

Жену экс-нардепа зовут Наталья. Она училась на экономиста и имела частную многоотраслевую фирму "Чернобыль". Чиновник рассказывал, что с женой познакомился в студенческие годы, потому что жили на одной улице в Казахстане. С тех пор они вместе. Также он отметил, что часто советуется с Наталией по разным вопросам.

"Моя семья — это мой лучший проект в жизни. С женой Натальей мы познакомились еще будучи студентами, и вот уже более 30 лет вместе. Она — юрист, экономист. Мы вместе обсуждаем любые темы, совместно принимаем решение", — рассказывал он.

Сергей Кивалов с женой Натальей и дочерью, фото "TabloID"

Экс-нардеп рассказывал, как в юности решил прокатить будущую жену на мотоцикле. Он хотел показать, как умеет водить на одном колесе, но Наталья не удержалась и упала. Тогда она покрутила пальцем у виска и ушла, но отношения продолжились.

Жена Сергея Кивалова на отдыхе, фото "TabloID"

На публичных мероприятиях жена Кивалова одевала яркие наряды, которые дополняла украшениями с бриллиантами. Чиновник рассказывал, что Наталья не слушает его в выборе образа, но он не расстраивается.

Сергей Кивалов с женой на красной дорожке, фото УНИАН

"Она никого не слушает, и меня, в этом случае, нет. "Позволь мне самой определить, какой туалет и в чем я пойду". Я говорю: "Я согласен". Выходит, вот как сейчас и говорит: "Подходит, нравится ?". Я говорю: "Нравится, пойдем", — рассказывал чиновник.

Жена Кивалова одевала много украшений на мероприятия, фото "Медианяня"

Наталья не возражала, что одевает большое количество украшений. Напротив, она гордится, что мужчина регулярно дарит ей драгоценности.

"Да, это мне мужчина дарит на дни рождения, на наши даты родственные, он всегда дарит мне украшения", — говорила Наталья.

Наталья Кивалова кичилась драгоценными украшениями, фото "Сегодня"

В 2012 году оказалось, что Кивалов заработал в 20 раз меньше его жены. Он задекларировал 627 000 гривен, в которые входит зарплата народного депутата, доход от научной и преподавательской работы. А вот Наталья Кивалова заработала 13 миллионов 743 тысячи гривен, к которым относится зарплата в промышленно-инвестиционной группе "Смарт холдинг", доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

В 2016 году Кивалов обнародовал декларацию, в которой указал доход в размере 531 тысячи гривен. Задекларированные суммы его жены оказались еще больше. Речь шла о 614 тысячах гривен, где зарплата — 234 тысячи, дивиденды и проценты – около 375 тысяч, тогда как пенсия – 52 тысячи. Интересно, что огромные суммы Наталья держала в банках, в том числе более 31 миллиона гривен.

Также у супругов есть дочь Татьяна, которая появилась на свет в 1976 году. Она училась на юриста в Одессе и стала доктором юридических наук. Была депутатом Одесского городского совета.

Татьяна Кивалова, фото odessa.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Сергей Кивалов, и чем он занимается. В начале полномасштабного вторжения мужчина сбежал из Украины.