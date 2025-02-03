Виріс без батька і багато навчався: скільки років митрополиту Епіфанію і як він виглядав у юності

Сьогодні, 3 лютого, владика відзначає свій 46-й день народження

Епіфаній – митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України, а також голова Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ. Цього дня, 3 лютого 2019 року, відбулася інтронізація Епіфанія – він обійняв свою посаду митрополита. Також сьогодні священнослужитель відзначає свій день народження – йому виповнилося 46 років.

"Телеграф" розповість, що відомо про дитинство та юність Епіфанія, і як він виглядав на той час.

Митрополит Епіфаній — що про нього відомо

Мирський ім’я Епіфанія — Думенко Сергій Петрович. Він народився 3 лютого 1979 року у селі Волкове на Одещині. Проте дитинство та юність майбутнього митрополита пройшло у Чернівецькій області. Він мешкав у селі Стара Жадова Сторожинецького району.

У 1996 році закінчив Старожівську середню школу І-ІІІ ступенів. А потім вступив до Київської духовної семінарії, яку закінчив 1999 року. Того ж 1999 року Епіфаній вступив до Київської духовної академії, яку закінчив 2003 року.

Відомо, що митрополит дуже багато навчався, у 23 роки став кандидатом богословських наук і навіть написав книгу. А згодом захистив докторську дисертацію та став почесним доктором Львівського національного аграрного університету.

Як розповіли мама та хрещена мати Епіфанія у сюжеті ТСН, Епіфаній з дитинства тягнувся до Бога та вивчення духовності. Тож не дивно, що він обрав відповідну освіту, а 2019 року очолив Православну церкву України. При цьому дитинство у майбутнього митрополита було непросте — він ріс без батька, а його вихованням займалися мама та бабуся з дідусем.

Відомо, що батько пішов із сім’ї, коли Епіфанію був лише місяць, і вони більше ніколи не бачилися. Бабуся з дідусем по батьківській лінії знали про існування дитини, але так і не навідалися до онука. А його дядько — єдиний живий родич, який залишився по батьковій лінії, довгий час взагалі не знав існування племінника.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядав патріарх УПЦ КП Філарет. Навчався у московській семінарії та має звання Героя України.