Прожили разом понад 40 років: як виглядав покійний чоловік соратниці Путіна Матвієнко і коли він помер

Чоловік був полковником медичної служби

Валентина Матвієнко – відома російська чиновниця, яка обіймає високу державну посаду голови ради федерацій федеральних зборів РФ. Вона родом із Шепетівки на Хмельниччині, проте обрала будувати кар’єру в Росії і навіть отримала прізвисько "Валька-склянка". Відомо, що Матвієнко за своє життя лише один раз була одружена і прожила з чоловіком близько 45 років.

"Телеграф" розповість, як виглядав чоловік Валентини Матвієнко, що про нього відомо і коли він помер.

Валентина Матвієнко — що відомо про її чоловіка

Валентина Матвієнко, яка не лише підтримує війну в Україні, а й є однією з головних соратниць Путіна, завжди була оточена чоловіками, працювала у чоловічих колективах та виявляла свій чоловічий характер на кар’єрному шляху. Однак, вона лише один раз була одружена — це був студентський шлюб.

Зі своїм чоловіком Володимиром Матвієнком путіністка познайомилася під час навчання у Ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті. Вони спершу довго зустрічалися і лише на останньому курсі зіграли весілля. У цьому шлюбі у пари народився єдиний син Сергій, котрий у 19 років став доларовим мільйонером.

З молодості Валентина Матвієнко стрімко та успішно будувала кар’єру, їздила у відрядження та навіть часом жила за кордоном. Весь цей час її чоловік-медик був удома в Ленінградській області.

Відомо, що Володимир Матвієнко народився і виріс у Білорусі, проте навчатися вступив до Ленінграда. Там і почав будувати кар’єру після навчання, але не публічно, як його дружина, а скоріше у її тіні. Він усе своє життя працював із військово-медичної академії, де починав з посади наукового співробітника, а до виходу на пенсію був уже старшим викладачем. Також відомо, що Володимир Матвієнко мав звання полковника медичної служби.

Коли і чому помер чоловік Матвієнко

Чоловік Валентини Матвієнко Володимир помер 30 серпня 2018 року у віці 70 років. Причину смерті родина політика не розкривала, проте ходили чутки, що чоловік пережив інсульт, після якого був прикутий до інвалідного візка.

Також родина Володимира Матвієнка не одразу розкрила інформацію про те, де його було поховано. Лише через деякий час стало відомо, що його поховали в Нікольському некрополі Олександро-Невської лаври.

До речі, після смерті чоловіка заговорили про те, що Валентина Матвієнко може залишити посаду голови Ради Федерацій. Однак ця інформація не підтвердилася і вона у свої 75 років продовжує обіймати цю посаду.

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