Зеленський назвав головну помилку США, яка не дозволила зупинити Путіна: головне з інтерв'ю

Зеленський сказав, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій

Володимир Зеленський дав інтерв'ю Fox News, в якому розповів про ключові помилки США у стримуванні російської агресії. Також президент України висловив свою позицію щодо заяв Дональда Трампа.

За словами українського лідера, головною помилкою попередньої американської адміністрації стала відсутність США у Нормандському форматі. Зеленський переконаний: якби американська сторона долучилася до переговорів, це могло б змусити Путіна піти на мир. Його слова цитує Foxnews.

Президент України позитивно оцінив риторику Дональда Трампа щодо Путіна, назвавши її "справедливою та чесною". "Це саме те, чого боїться Путін", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося звільнити 50% окупованих територій. Водночас він підкреслив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх земель, а Путін не хоче припиняти війну.

Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, особливо з боку Китаю. Це могло б сприяти укладенню мирної угоди та забезпеченню надійних гарантій безпеки для України. Також важливу роль відіграють США. "Якщо у Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити. Я дуже сподіваюся, що потенційна угода — це щось більше, ніж просто аркуш паперу. Ми хочемо, щоб він був на боці України".

За словами Зеленського, європейські партнери розуміють, що без американських гарантій безпеки будь-які домовленості будуть недостатніми, оскільки "Путін не боїться Європи".

Також раніше "Телеграф" писав, про що насправді могли говорити Путін та Байден у Женеві. Зеленський зізнався, що українська влада знає не усі подробиці подій перед вторгненням РФ.