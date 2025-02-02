Майже долетів до Херсона: над Україною пролетів загадковий російський літак (фото)

Літак здійснив політ одразу над рядом українських міст

У небі над Україною було зафіксовано черговий загадковий літак. Це був пасажирський російський літак із максимальною дальністю польоту понад 11 тис. км.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Там зазначено, що політ було здійснено над Харковом, потім над Дніпром і літак прямував у бік Херсона, куди майже долетів, але потім зник.

У цьому випадку йдеться про літак Іл-62М з бортовим номером RA-86559. Він був одним із варіантів базової моделі Іл-62.

Важливо, що з початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною закрито. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні поточного року в небі над Україною зафіксували пасажирський літак. Йдеться про турецький борт, який пролетів над Волинською областю і далі попрямував у бік Білорусі.