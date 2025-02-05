Над Ивано-Франковском и Львовом пролетели пассажирские самолеты? Откуда и куда они направлялись

Воздушное пространство Украины сейчас закрыто для гражданской авиации

В небе над Украиной зафиксировали полет сразу двух пассажирских самолетов, пересекших закрытое воздушное пространство. На этот раз гражданские авиалайнеры могли пролететь над западными областями нашей страны, а именно Львовом и Ивано-Франковском.

По данным онлайн-сервиса Flightradar24, два самолета финской авиакомпании Finnair появились в украинском воздушном пространстве 4 февраля. Первый самолет, выполнявший рейс AY132/FIN132, пролетел над Львовской областью. Второй рейс – AY100/FIN100 – зафиксировали над Ивано-Франковщиной.

Оба авиалайнера были модели Airbus A350-941. Первый направлялся из Сингапура в Хельсинки, второй совершал перелет из Гонконга в финскую столицу.

Следует отметить, что из-за российского вторжения воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации. Все пассажирские самолеты должны облетать территорию страны по безопасности.

Появление самолетов на радарах над Украиной может иметь несколько объяснений. Среди них – искажение координат, технические проблемы наземных станций, помехи GPS-сигнала или сбои в работе систем мониторинга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что над Украиной пролетел загадочный российский самолет. Он совершил полет сразу над рядом украинских городов.