Одевал вышиванку и приезжал в родную Винницу: как выглядит сейчас Шевчук из "Званного ужина" и что говорит о войне
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Актер продолжает жить в России
До полномасштабного вторжения России на украинском телевидении показывали немало контента страны-оккупанта. В частности, транслировали программу "Званный ужин", ведущим которого является уроженец Винницы Григорий Шевчук. Также показывали проект "Пока все дома", ведущий которого поддерживает диктатора Путина.
Где сейчас находится ведущий украинского происхождения, и высказывался ли он о войне, знает "Телеграф".
Кто такой Григорий Шевчук
Григорий Шевчук родился в 1976 году в Виннице. Он рассказывал, что в детстве учился самостоятельности. Так, в шестилетнем возрасте Шевчук уже жарил себе картошку и пас коров. После окончания школы Григорий переехал в Киев. Там он учился в институте театра и кино имени Карпенко-Карого.
После окончания вуза Шевчук пошел служить в армию. Он играл в театре Вооруженных Сил Украины и театре антрепризы Валентина Шестопалова "Актер". В 1993 году Григорий начал вести сразу две программы на "1+1" — "Шоу долгоносиков" и "Парк автомобильного периода".
В конце 90-х украинец перебрался в Москву, где стал играть в еврейском театре "Шалом". Там он исполнял роли в спектаклях "Блуждающие звезды", "Фаршированная рыба с гарниром", "Шоша". Актеры представили эти постановки в Германии, Израиле и США. В 2004 году Шевчук покинул театр.
Впоследствии мужчина стал ведущим проекта "Все обо всем" на российском канале "Культура". А вскоре Шевчуку предложили вести программу "Званный ужин". В нем участники приходили друг к другу домой и оценивали хозяйственность и кулинарные способности каждого. Проект транслировали на украинском телевидении, и он был достаточно популярен. Программа существовала 11 лет.
После закрытия "Званого ужина" Шевчук стал лицом романтического реалити "Любовь без границ". Там показывали людей с разными культурными особенностями и интересные свадебные традиции. Однако украинец там долго не задержался. Затем он был экспертом рубрики "Кухня" в телемагазине Shopping Live.
В 2020 году Шевчук брал интервью у разных публичных личностей на ютуб-канале "Бизнес со вкусом". Кроме того, за время своей карьеры сыграл в около 30 киноработах. Речь идет о мелодраме "Карамболь", комедии "Формула зеро", детективном сериале "Мурка".
Где сейчас Григорий Шевчук и что говорит о войне
Интересно, что в 2021 году Шевчук приезжал в родную Винницу и посещал Киев. Оттуда он делился теплыми фотографиями и видео. В частности, на День вышиванки показал себя в национальной одежде с дочками и мамой, а пост подписал на украинском языке: "Хто знає — той зрозуміє".
В 2022 году Шевчук сыграл в медицинской драме "Скорая помощь-5", которая стала популярной в стране-оккупанта. А через год превратился в роль Алексея Грибова в драме "Раневская". Это киноработа об известной советской актрисе Фаине Раневской.
Шевчук вообще не комментирует вторжение России в Украину. Вероятно, он и дальше живет в стране-агрессора и периодически снимается в кино. Телеведущего не интересует, что Россия убивает его сограждан и уничтожает города.
Также предатель состоит в браке с врачом-терапевтом Юлией. Они воспитывают двух дочерей – Алину и Аксинью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас ведущий кулинарной программы "Смак" Борис Бурда. Также выяснилось, что он говорит о войне России против Украины.