Одевал вышиванку и приезжал в родную Винницу: как выглядит сейчас Шевчук из "Званного ужина" и что говорит о войне

Актер продолжает жить в России

До полномасштабного вторжения России на украинском телевидении показывали немало контента страны-оккупанта. В частности, транслировали программу "Званный ужин", ведущим которого является уроженец Винницы Григорий Шевчук. Также показывали проект "Пока все дома", ведущий которого поддерживает диктатора Путина.

Где сейчас находится ведущий украинского происхождения, и высказывался ли он о войне, знает "Телеграф".

Кто такой Григорий Шевчук

Григорий Шевчук родился в 1976 году в Виннице. Он рассказывал, что в детстве учился самостоятельности. Так, в шестилетнем возрасте Шевчук уже жарил себе картошку и пас коров. После окончания школы Григорий переехал в Киев. Там он учился в институте театра и кино имени Карпенко-Карого.

После окончания вуза Шевчук пошел служить в армию. Он играл в театре Вооруженных Сил Украины и театре антрепризы Валентина Шестопалова "Актер". В 1993 году Григорий начал вести сразу две программы на "1+1" — "Шоу долгоносиков" и "Парк автомобильного периода".

Шевчук когда-то был ведущим на украинском телевидении, фото из сети

В конце 90-х украинец перебрался в Москву, где стал играть в еврейском театре "Шалом". Там он исполнял роли в спектаклях "Блуждающие звезды", "Фаршированная рыба с гарниром", "Шоша". Актеры представили эти постановки в Германии, Израиле и США. В 2004 году Шевчук покинул театр.

Впоследствии мужчина стал ведущим проекта "Все обо всем" на российском канале "Культура". А вскоре Шевчуку предложили вести программу "Званный ужин". В нем участники приходили друг к другу домой и оценивали хозяйственность и кулинарные способности каждого. Проект транслировали на украинском телевидении, и он был достаточно популярен. Программа существовала 11 лет.

Шевчук стал популярным благодаря программе "Званный ужин", фото из сети

После закрытия "Званого ужина" Шевчук стал лицом романтического реалити "Любовь без границ". Там показывали людей с разными культурными особенностями и интересные свадебные традиции. Однако украинец там долго не задержался. Затем он был экспертом рубрики "Кухня" в телемагазине Shopping Live.

В 2020 году Шевчук брал интервью у разных публичных личностей на ютуб-канале "Бизнес со вкусом". Кроме того, за время своей карьеры сыграл в около 30 киноработах. Речь идет о мелодраме "Карамболь", комедии "Формула зеро", детективном сериале "Мурка".

Кадр из сериала "Формула зеро", скриншот из сериала

Где сейчас Григорий Шевчук и что говорит о войне

Интересно, что в 2021 году Шевчук приезжал в родную Винницу и посещал Киев. Оттуда он делился теплыми фотографиями и видео. В частности, на День вышиванки показал себя в национальной одежде с дочками и мамой, а пост подписал на украинском языке: "Хто знає — той зрозуміє".

Шевчук был в Украине в 2021 году

В 2022 году Шевчук сыграл в медицинской драме "Скорая помощь-5", которая стала популярной в стране-оккупанта. А через год превратился в роль Алексея Грибова в драме "Раневская". Это киноработа об известной советской актрисе Фаине Раневской.

Шевчук продолжает играть в российском кино, фото с его инстаграма

Шевчук сыграл в драме "Раневская", фото с его инстаграма

Шевчук вообще не комментирует вторжение России в Украину. Вероятно, он и дальше живет в стране-агрессора и периодически снимается в кино. Телеведущего не интересует, что Россия убивает его сограждан и уничтожает города.

Также предатель состоит в браке с врачом-терапевтом Юлией. Они воспитывают двух дочерей – Алину и Аксинью.

Шевчук с женой и детьми, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас ведущий кулинарной программы "Смак" Борис Бурда. Также выяснилось, что он говорит о войне России против Украины.