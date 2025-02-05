"Аномалія" із кораблями в Азовському морі не закінчилася. Як зараз ситуація (фото)

Стало відомо, чому кораблі днями ходять колами

Дивна поведінка кораблів в Азовському морі (у російській його частині) не закінчується. Судна і надалі водять хороводи, як і кілька днів тому.

Згідно з сайтом для відстеження суден VesselFinder, деякі танкери та інші кораблі просто ходять по колу. Спочатку говорилось, що це може бути наслідком роботи РЕБів, які своєю чергою, впливають на GPS. Але "Телеграф" поспілкувався з експертом у галузі, і він назвав ще одне можливе пояснення цієї ситуації.

За його словами, причиною цього може бути також некоректна робота самої програми для відстеження суден. Проте є немала ймовірність того, що ці кораблі дійсно можуть так ходити по кругу, якщо погані погодні умови.

Кораблі ходять по кругу в Азовському морі

Один з танкерів відображається на буксирі. Тому і з технічних причин ці кораблі можуть скупчуватися.

Хороводи водили 4 кораблі, 2 з яких російських, один американський, а один має панамську прописку. Російські кораблі курсують між портами в РФ (Темрюк, Азов, Кавказ), американський танкер прямує з Туреччини в Ростов-на-Дону, а панамський танкер навпаки – з Росії до Туреччини.

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