"Не маю здоров`я": суд не повірив та дав реальний строк за неявку в ТЦК

Чоловік повторно пройшов ВЛК

Ухилення від мобілізації в Україні може каратись не тільки штрафом та блокуванням банківських рахунків, а й ув'язненням. Так, суд Хмельницької області засудив чоловіка до 3 років тюрми.

Про це свідчать дані з порталу Єдиного державного реєстру судових рішень. За даними суду, чоловік отримав повістку від територіального центру комплектування (ТЦК) ще у вересні 2024 року.

Згідно з документом громадянин мав з'явитись у вказане відомство, але не зробив цього. Під час слідства поважної причини для порушення закону про мобілізацію не виявили.

"Військовозобов'язаний пройшов медичний огляд та згідно з довідкою військово-лікарської комісії (ВЛК) визнаний придатним до військової служби. Він власноручно 04.09.2024 засвідчив своїм підписом отримання повістки про його виклик на 12:00 год 04.09.2024 до ТЦК", — йдеться в постанові суду.

Під час засідання суд встановив, що чоловік навмисно не з'явився до ТЦК і порушив закон. Він також не повідомив про наявність поважної причини неявки.

"Вказаними діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення передбачене ст. 336 КК України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — йдеться у документі.

Під час засідання суду підозрюваний визнав свою вину, але наголосив, що не згодний з висновком лікарської комісії, оскільки він хворіє та вважає себе не здатним йти у військо. На тлі цього було проведено ще одну лікарську комісію, чоловіка визнали придатним.

"Особу визнати винним за ст. 336 КК України та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі", — постановив суд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лікаря засудили за фотографування блокпостів ТЦК.