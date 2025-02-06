"Росіяни дали нам ляпаса": експерт з США впевнений, що Трамп піде на загострення з Путіним

Путін досі мріє про взяття Києва

Гучна заява президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні за 24 години — це риторика. Наразі очільник РФ Володимир Путін переконаний, що перемагає.

Про це "Телеграфу" розповів відомий американський експерт Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США (Вашингтон) Ендрю Міхта у матеріалі ""Путін усе ще вірить, що дійде до Києва, скине уряд і захопить Україну": інтерв’ю з американським експертом".

"Коли тривала передвиборча кампанія, я підозрював, що Трамп виступить з угодою та словами "Давайте завершимо війну". Він казав: "Я завершу її за 24 години", але це все риторика. Не знаю жодної війни, яка б завершилася за 24 години", — сказав він.

За його словами, ця заява Трампа показала те, що, як говорив генерал Кіт Келлог (спецпредставник Трампа з питань України та РФ — Ред.), росіяни відкидають угоду. Вони фактично дали ляпаса цій пропозиції.

"Путін вважає, що перемагає, що він має перевагу на полі бою, бо ваші оборонні позиції зараз відносно слабкі, а моральний дух падає. Він вірить, що здійснить прорив, дістанеться Києва, скине уряд, поставить свою маріонетку на чолі та фактично захопить Україну. Тому для того, щоб переговори відбулися, йому треба зрозуміти, що він не може виграти з прийнятною ціною. Ось тут ключове — прийнятна ціна", — наголосив Міхта.

Він пояснює, що наразі для Путіна ціна цих домовленостей прийнятна. Але він продовжує розширювати свою армію, вербуючи солдатів у провінції — у Бурятії, у віддалених республіках, де отримання виплати, машини чи ще чогось матеріального кардинально змінює життя людей. Путін залучає до війни іноземних військових і не тільки з КНДР, а й з Близького Сходу, Африки й так далі.

Міхта наголошує, що очільник Кремля не готовий оголошувати загальну мобілізацію і йти по бійців у Москву чи Санкт-Петербург. Бо коли "гарматним м'ясом" стане не нижчий клас, а так званий середній — це небезпечно. Путін достеменно не знає, у який бік це обернеться для нього і чи зможе він це контролювати.

"Щоб Путін сів за стіл переговорів, гадаю, адміністрації Трампа доведеться ескалувати ситуацію. Знову ж таки, це лише моя здогадка як аналітика. Я не знаю, що зробить президент чи його радники. Зараз немає платформи для переговорів про щось, окрім фактичної капітуляції України. Якщо прийняти умови Путіна, він отримає території, заблокує ваш шлях до ЄС та НАТО, і ви будете втрачені", — каже американський експерт.

Він пояснює, що це дуже схоже на ситуацію з чеченцями, де була і кривава війна, і русифікації, і знищення національної ідентичності. Того ж РФ хоче і для України.

"Багато людей на Заході не розуміють, що для того, щоб бути імперією, Росії необхідно мати Україну. Якщо Росія не має України, вона не має шляху до відновлення імперії", — додав Міхта.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Держдумі повідомили, коли Путін та Трамп можуть зустрітись.