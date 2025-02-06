Мирний план Трампа не представлять у Мюнхені: хто і коли його покаже насправді

План буде представлено в інший час

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог не представлятиме союзникам план щодо припинення війни Росії та України.

Про це він заявив в інтерв’ю Newsmax. За його словами, цей "мирний план" представлятиме не хто інший, як сам президент США Дональд Трамп. Сам Келлог лише проведе дискусії із лідерами Європейського Союзу.

"Людина, яка представить "мирний план" — це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня", — заявив Келлог.

Тим часом начальник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко написав у Telegram: "Будь-які вкидання в медіа за мирними планами зараз не більш ніж вигадки або свідома дезінформація".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже провела "дуже серйозні дискусії" з російською стороною щодо війни в Україні. Видання The Associated Press повідомило, що Трамп і Путін можуть вже найближчим часом "вжити заходів" щодо припинення бойових дій між Росією та Україною.

Раніше"Телеграф" розповідав про те, що Трамп озвучив новий прогноз щодо війни в Україні. У Білому домі не відкидають, що війну можна завершити "за місяці".