Трамп цікаво відповів на питання про завершення війни за 24 години

У своїй інавгураційній промові він не сказав жодного слова про нашу країну

Після офіційної церемонії інавгурації новий президент США Дональд Трамп прибув до Овального кабінету Білого дому. Там журналісти нагадали йому обіцянку завершити війну між Росією та Україною "за 24 години" й він цікаво відповів на це запитання.

"Ну, минуло тільки півдня. У мене залишилося ще півдня. Подивимося", — сказав 47-й президент Сполучених Штатів.

Він також підтвердив своє прагнення завершити війну Росії проти України. Політик заявив, що її взагалі не мало бути.

"Ми постараємося зробити це (домогтися завершення війни, – ред) якомога швидше. Ви знаєте, війна між Росією та Україною не повинна була починатися", – додав Трамп.

Нагадаємо, у своїй інавгураційній промові Трамп не сказав жодного слова про Україну. Він зробив акцент на зовнішній і внутрішній політиці, соціальних питаннях і енергетичній незалежності США. Президент заявив, що його адміністрація працюватиме на благо американського народу, ставлячи інтереси Штатів на перше місце.

Реакція української та міжнародної спільноти на інавгураційну промову Дональда Трампа виявилася неоднозначною. Експерти та громадські діячі звернули особливу увагу на економічні заяви та відсутність згадок про Україну.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп підтвердив, що планує якнайшвидше зустрітися з главою Росії Володимиром Путіним. Він пообіцяв, що це станеться, як тільки будуть налагоджені відповідні переговори й цей процес вже триває.